Pancarta de las Malvinas mostrada por Argentina tras ganar a Inglaterra desata polémica

En las redes sociales se cuestionaba si la semifinal Argentina contra Inglaterra se trataba solamente de un partido, en referencia a la pancarta de los albicelestes que aseguraban que la soberanía de las Malvinas era argentina.

Actualmente Inglaterra mantiene la soberanía del territorio (oficalmente para el Reino Unido es Falkland Islands) y por lo cual el ministro británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, afirmó este jueves que la FIFA debe investigar el comportamiento de los futbolistas argentinos.

Kyle instó al organismo rector del fútbol mundial a llevar a cabo una investigación “exhaustiva” sobre el incidente de la pancarta ocurrido después del partido del miércoles en Atlanta, que terminó con victoria argentina por 2-1. “La política debe estar separada del fútbol”, destacó.

“De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política esté separada del fútbol”, declaró Kyle a la cadena de televisión BBC. “Ahora es un asunto que corresponde a la FIFA. Esperamos que lleve a cabo una investigación sobre este asunto”.

Las palabras del ministro fueron respaldadas por un portavoz de Keir Starmer, primer ministro británico. “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son”, declaró un portavoz de Downing Street. “Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas. Nuestro compromiso nunca vacilará”.

La pancarta, en referencia a la disputa territorial que desembocó en un conflicto armado en 1982, fue desplegada por varios jugadores después del pitido final y colocada sobre el césped del estadio de Atlanta por Giovani Lo Celso.

Situado en el Atlántico Sur, el archipiélago de las Malvinas, a 600 kilómetros de las costas argentinas, fue escenario de una guerra entre Argentina y Reino Unido en 1982, que dejó 649 muertos argentinos y 255 británicos en 74 días de conflicto. Reino Unido ganó la guerra, pero Argentina sigue reivindicando la soberanía sobre las islas.

Movimientos ilegales

El presidente argentino, Javier Milei, había asegurado que el triunfo deportivo fue solo “un partido de fútbol” y que no había que mezclar la política con el deporte. “Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patriotismo baratos, barretas (de baja calidad)”, dijo Milei en una entrevista con la emisora local Radio Mitre.

“Estamos haciendo avances enormes en el plano diplomático. Hemos conseguido que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse a hablar con nosotros, pero no mezclemos los tantos: es un partido de fútbol”.

El gobierno argentino presentaba el lunes una protesta formal ante el Reino Unido por los movimientos de un buque de guerra británico cerca de las islas Malvinas, pero fue hasta el miércoles que lo informó, después de que Argentina derrotara a Inglaterra en semifinales del Mundial.

La cancillería expresó “el más enérgico rechazo” a los movimientos del “HMS Medway”, con base en las Islas Malvinas, que involucraron tránsito por mar territorial argentino sin la debida notificación, según un comunicado compartido en X y replicado por el canciller, Pablo Quirno.

Los movimientos del buque fueron “inconsultos e ilegales” y están en violación de acuerdos bilaterales vigentes, según el país sudamericano, que presentó el 13 de julio la nota de protesta a la embajada del Reino Unido en Buenos Aires.