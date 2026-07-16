Quiroz tras aprobación de la megarreforma: "Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró la aprobación de la megarreforma en el Senado y recalcó que “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”.

Tras la votación, que terminó de madrugada, el titular de la cartera declaró que “es un día importante para Chile. Este proyecto llegó al Congreso hace tres meses con una misión muy clara, darle a nuestro país las herramientas para progresar, crear empleo y reconstruir lo que el fuego destruyó en Biobío y Ñuble”.

Quiroz agradeció también, “en lo personal, al Presidente Kast, porque este es el proyecto que el Presidente nos encargó hace ya más de un año al equipo económico poner sobre la mesa y sacar adelante para levantar a nuestro país”.

“Una familia que hoy no tiene trabajo va a tener más posibilidades de tenerlo. Una empresa que hoy no puede invertir va a poder hacerlo. Una persona que perdió su casa en los incendios va a tener un marco legal que acelere su reconstrucción”, añadió.

El secretario de Estado valoró, además, el respaldo no solo de los partidos oficialistas, sino también de aquellos que de distintas formas han apoyado el proyecto en la Cámara de Diputados, instancia a la que ahora vuelve la iniciativa, como el Partido Nacional Libertario, los independientes y el Partido de la Gente.

“Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”, cerró el ministro de Hacienda.