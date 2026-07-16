Universidad de Chile despide a la mayor delegación universitaria del país rumbo a los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026

Con la entrega de las banderas de Chile y de la Universidad de Chile a las y los deportistas, la Casa de Bello despidió este miércoles a la delegación que competirá en los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026. La casa de estudios lidera el aporte a la representación nacional con 76 integrantes, entre estudiantes y funcionarias y funcionarios, que participarán en el principal evento multideportivo universitario del continente.

La ceremonia “Rumbo a Lima 2026“, realizada en la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central, fue encabezada por la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Pamela Díaz-Romero, y el director de Deportes y Actividad Física, Dylan Padilla. La delegación de la Universidad de Chile está integrada por 63 estudiantes y 13 funcionarias y funcionarios, quienes competirán entre el 20 de julio y el 1 de agosto en Lima, Perú, en atletismo, balonmano, básquetbol, futsal, judo, karate, natación, rugby 7, taekwondo, vóleibol y vóleibol playa.

La Rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, no pudo asistir a la ceremonia porque se encuentra en Antofagasta participando en las actividades del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), donde asumió la vicepresidencia del organismo el pasado 1 de julio. Sin embargo, quiso estar presente mediante un mensaje en video enviado a las y los deportistas, en el que afirmó que para la institución “es un orgullo” que 63 estudiantes y 13 funcionarias y funcionarios representen tanto a la Universidad como a Chile en los Juegos Panamericanos Universitarios.

Mizala enfatizó en que se trata del principal evento multideportivo universitario del continente y sostuvo que su participación “es muestra de su talento deportivo, de la disciplina y esfuerzo que ustedes han puesto“. Asimismo, destacó que han logrado combinar “de manera admirable su dedicación al deporte de alto rendimiento con el compromiso universitario”, afirmando que esa “combinación de excelencia deportiva y académica es un ejemplo del desarrollo integral que proponemos para todos los miembros de nuestra comunidad“.

Finalmente, la Rectora les deseó éxito en Lima e indicó: “Representen a la Universidad de Chile con orgullo y disfruten esta experiencia multicultural única. Toda la comunidad universitaria les acompaña, les apoya y les agradece. Mucho éxito“

A su vez, el director de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile, Dylan Padilla, destacó la responsabilidad que implica liderar la representación chilena en esta competencia. “Es muy importante para nosotros ser una de las delegaciones que lidera la representación chilena en los Juegos Panamericanos en Lima 2026”, señaló, agregando que la institución ha dispuesto “los recursos para poder financiar esta tremenda delegación”.

Padilla explicó que ese esfuerzo responde al compromiso de la Universidad con la formación integral de sus estudiantes. En ese sentido, afirmó que trabajan “en diferentes niveles”, desde el deporte competitivo hasta las competencias internas y los programas masivos de actividad física. “Hay más de 10 mil cupos al año en cursos, en programas de deporte, en actividad física. Entonces, creemos que la formación deportiva y la actividad física es parte de la formación integral de los estudiantes“, sostuvo.

Consultado sobre la formación de liderazgos, el director indicó que estas competencias también permiten proyectar a la Universidad de Chile en el escenario internacional. “Nosotros tratamos de formar a los líderes de Chile, pero también estas actividades nos dan una visualización de cómo estamos en el contexto internacional, qué tan importante somos, qué tanto impacto podemos causar y, por supuesto, en el continente americano tenemos mucho que decir”, afirmó, añadiendo que estos viajes forman parte del proceso de internacionalización de la institución.

En esa línea, destacó que varias selecciones universitarias continúan avanzando hacia competencias mundiales. “A medida que nuestras selecciones van ganando campeonatos, también van clasificando a otras instancias, entre ellas los Juegos Mundiales”, explicó. Como ejemplo, mencionó que Rugby 7 competirá en el Mundial de Sudáfrica; ajedrez disputará las finales mundiales en Medio Oriente; el vóleibol playa clasificó al Mundial de Portugal y recordó que, a comienzos de año, el equipo de básquetbol 3×3 obtuvo el tercer y cuarto lugar en América enfrentando a universidades “tan importantes como Yale o Harvard”.

En representación de las y los deportistas, el estudiante de Kinesiología y seleccionado de básquetbol, Alejandro Soto, agradeció el respaldo que entrega la Universidad para compatibilizar la exigencia académica con el deporte de alto rendimiento. “Quiero agradecer a la universidad por darnos la oportunidad de competir en estas competencias internacionales”, afirmó. También valoró el apoyo institucional para compatibilizar ambas carreras, señalando que “siempre han sido bastante flexibles con ese tema, nos han dado todas las facilidades para poder representar a la universidad en los eventos deportivos y también rendir a nivel académico“.

El deportista también expresó su satisfacción por volver a competir representando a la Casa de Bello. “Muy feliz por representar nuevamente a la universidad. Esta va a ser la séptima vez en una competencia internacional con la Universidad de Chile y para mí siempre es un orgullo vestir la camiseta de la U y, aparte de la U, de Chile”, comentó. Agregó que cada participación internacional implica representar tanto a la institución como al país, por lo que manifestó estar “muy feliz por esta nueva experiencia”.

Finalmente, Soto destacó el impacto que el deporte ha tenido en su vida personal. “Es muy importante para nosotros como deportistas, para nuestro desarrollo humano“, sostuvo, agregando que “prácticamente todos mis cercanos son gracias al básquetbol” y concluyó: “No sé qué sería de mí sin el deporte, así que competir y ser deportista es algo muy bonito”.

La ceremonia concluyó con la entrega de las banderas de Chile y de la Universidad de Chile a las y los representantes estudiantiles que competirán en Lima 2026, marcando el cierre de la despedida oficial de la delegación que representará tanto a la Casa de Bello como al país en los Juegos Panamericanos Universitarios.