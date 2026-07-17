Andy Burnham asume el liderazgo laborista y se prepara para convertirse en el nuevo primer ministro del Reino Unido

Andy Burnham fue proclamado este viernes como el nuevo líder del Partido Laborista británico, convirtiéndose en el sucesor de Keir Starmer y quedando a un paso de asumir oficialmente como primer ministro del Reino Unido el próximo lunes 20 de julio.

El diputado por Makerfield y exalcalde del Gran Mánchester, de 46 años, llegó al liderazgo sin competencia interna, tras recibir el respaldo de 379 parlamentarios laboristas y de 23 sindicatos y sociedades socialistas afiliadas durante el congreso extraordinario del partido, realizado en la sede del Congreso de Sindicatos de Comercio, en Londres.

Su designación marca el último paso antes del relevo en Downing Street, luego de que Starmer anunciara su renuncia el pasado 22 de junio, en medio de una serie de controversias que precipitaron su salida del cargo.

Durante su primer discurso como líder laborista, Burnham llamó a la unidad del país y aseguró que buscará representar a todos los territorios del Reino Unido. “Seré un líder para el Norte, el Sur, el Este y el Oeste, para Escocia, Gales y para Irlanda del Norte”, afirmó, agregando que este es “un momento de hablar en nombre de todas las regiones del país y unir a la gente en una causa común”.

El dirigente también delineó las prioridades de su futuro gobierno, apuntando directamente contra el legado de las políticas impulsadas por la ex primera ministra Margaret Thatcher durante la década de 1980. Según sostuvo, una de sus principales tareas será revertir los efectos del denominado “thatcherismo”, al que responsabilizó de haber privatizado el poder económico y concentrado el poder político.

En ese sentido, aseguró que el país “renunció al control de los servicios esenciales y dejó a la población expuesta a costes más elevados”, además de aplicar políticas que concentraron el poder “en manos de menos personas y en menos lugares”.

La transición se completará el próximo lunes, cuando Keir Starmer presente formalmente su renuncia ante el rey y Andy Burnham sea invitado a formar gobierno, convirtiéndose oficialmente en el nuevo primer ministro del Reino Unido.