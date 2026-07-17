Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de Julio de 2026


Desbordes llama a evitar traslados al centro de Santiago por sistema frontal y anuncia medidas preventivas

El municipio cerró parques y parte de la Plaza de Armas, reforzó labores preventivas y llamó a evitar desplazamientos ante el pronóstico de intensas lluvias y fuertes vientos en la capital.

El municipio cerró parques y parte de la Plaza de Armas, reforzó labores preventivas y llamó a evitar desplazamientos ante el pronóstico de intensas lluvias y fuertes vientos en la capital.

Nacional

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar desplazarse al centro de la capital si no es estrictamente necesario, ante la llegada del sistema frontal que afectará a la Región Metropolitana durante las próximas horas.

Según señaló el jefe comunal, las condiciones meteorológicas se han desarrollado conforme a lo pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile, por lo que advirtió que la comuna debe prepararse para el escenario más complejo.

Desbordes agregó que se esperan fuertes vientos y un importante volumen de precipitaciones, por lo que insistió en que quienes no tengan una necesidad urgente de trasladarse al centro de Santiago permanezcan en sus hogares.

“Esperamos vientos intensos y un importante volumen de precipitaciones, por eso el llamado es a que quienes no tengan una necesidad urgente de venir al centro, permanezcan en sus hogares“, recalcó.

Lluvias en Santiago Centro.
Lluvias en Santiago Centro. Foto: ATON.

Como parte de las medidas preventivas, la Municipalidad de Santiago anunció el cierre durante todo el fin de semana de los parques O’Higgins, Forestal, Almagro, Los Reyes y San Borja, además del sector central de la Plaza de Armas, con el objetivo de evitar accidentes por la eventual caída de ramas o árboles producto del viento.

Asimismo, la Dirección de Desarrollo Comunitario suspendió las actividades programadas con organizaciones sociales mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.

En paralelo, el municipio informó que reforzó la limpieza de sumideros y alcantarillados en puntos críticos, entre ellos el paso bajo nivel Carmen, y que continúa con las labores preventivas de mantención desarrolladas durante los últimos meses.

Hasta ahora, la administración comunal ha distribuido cerca de 2 mil 200 láminas de nylon para proteger viviendas y 600 sacos de arena en sectores con riesgo de anegamiento. Además, mantendrá desplegados durante las 24 horas sus equipos de emergencia, incluyendo personal especializado, camiones aljibe y maquinaria para atender eventuales caídas de árboles y otras contingencias.

Finalmente, el municipio reiteró el llamado a reportar emergencias a través de los canales oficiales, como Aló Santiago y la aplicación Veci, y a evitar desplazamientos que no sean indispensables mientras se mantengan las condiciones más intensas del sistema frontal.

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