Evacuaron a 1.500 personas desde campamento instalado en lecho del Mapocho

El gobernador metropolitano Claudio Orrego informó anoche que más de 1.500 personas fueron evacuadas desde un campamento instalado en el lecho del río Mapocho en la comuna de Talagante, por peligro de inundación.

En su cuenta de Instagram, el gobernador partió señalando que “hemos recorrido distintos lugares de la Región Metropolitana y de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile ya tenemos 24 milímetros caídos, va a llover toda la noche y durante todo el día de mañana, además del sábado y el domingo, así que esto está recién comenzando”.

“Se ha continuado la evacuación del campamento Ribera del Río en la comuna de Talagante, ya van más de 1.500 personas evacuadas e insistimos en que la gente le haga caso a la autoridad y salga del lecho del río porque esto va a ser peligroso durante la noche”, agregó.

“En el resto de la ciudad tenemos cuatro viviendas anegadas en San Ramón, tenemos un alcantarillado que salió en Puente Alto, otro en Estación Central que clausuró la calle Aeropuerto”, añadió Orrego.

Finalmente, expresó que “no tenemos grandes cortes de suministro eléctrico, así que hasta ahora la ciudad ha resistido bastante bien, pero insisto, le pedimos a la gente responsabilidad. Si no es necesario salir, no lo hagan porque esto está comenzando, como hemos visto en otras regiones del país, de verdad se viene muy fuerte”