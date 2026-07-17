Gobernador de Atacama por sistema frontal: “Tenemos mucha preocupación por la comuna de Alto del Carmen”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el gobernador de la Región de Atacama, Miguel Vargas se refirió al sistema frontal que afecta a la zona. “Creo que hay un nivel de preparación importante, aunque uno nunca puede decir que estamos totalmente preparados para enfrentar un fenómeno inusual en nuestra región”, indicó.

La autoridad señaló que en este momento las precipitaciones están concentradas en la provincia de Huasco. “El último reporte que entrega la Dirección General de Aguas (DGA), a las 6:00 horas, indica casi 19 milímetros en la zona de Huasco Bajo, sector de Hacienda Nicolás, en la comuna de Freirina. Luego, algo de 14, 15 milímetros de agua caída en la comuna de Alto del Carmen, específicamente en el Valle del Carmen, cerca de la zona de San Félix”, detalló.

Lo anterior coincide con el pronóstico entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) con información proporcionada por la DGA. “Nosotros esperamos una mayor intensidad en las precipitaciones durante este fin de semana, específicamente sábado, domingo, probablemente el día lunes”, adelantó el gobernador.

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En esa misma línea, aseguró que “algo de agua debiera caer” también en la provincia de Copiapó, aunque los reportes son menores hasta el momento, “no más de un milímetro en la zona interior de Tierra Amarilla principalmente y en la precordillera de Copiapó”, indicó.

“Vamos a tener una concentración de este fenómeno y de estas precipitaciones en la zona sur, en cantidades bastante importantes, no muy usuales en una región como la nuestra”, agregó.

El gobernador enfatizó, además, que “tenemos mucha preocupación por la comuna de Alto del Carmen”. Zona donde existe una articulación especial entre autoridades regionales y nacionales, además de Fuerzas Armadas.

“Alto del Carmen es una comuna de alto riesgo porque tiene muchas quebradas en los dos valles. Ahí hay dos, el Valle del Tránsito y el Valle del Carmen” explicó la autoridad, agregando que, considerando la Isoterma Cero, “vamos a tener precipitación de agua en prácticamente todas las localidades de esa comuna y eso hace riesgosa la situación si es que se materializan los milímetros anunciados”.

“Ya en uno de los valles, que es el Valle de San Félix, tenemos casi 14, 15 milímetros, entonces, es muy probable que haya una situación más compleja durante los días sábado y domingo. Alto del Carmen es un foco de mucha atención y estamos monitoreando permanentemente lo que ahí vaya ocurriendo”, enfatizó.

Al igual que Alto del Carmen, las autoridades están al pendiente de toda la cuenca del Río Huasco, afirmó el gobernador, lo que comprende la zona de Freirina y Huasco Bajo, sectores donde se ha realizado, por ejemplo, limpieza en el cauce del río.

“Creo que hay un nivel de preparación importante, aunque uno nunca puede decir que estamos totalmente listos para enfrentar un fenómeno inusual en nuestra región. Pero también hay una experiencia acumulada a partir de fenómenos anteriores que nos han ocurrido, se nos vienen a la mente siempre los aluviones del año 2015, también las lluvias intensas durante el año 2017, aunque este pronóstico es bien inusual, son cantidades importantes en un periodo largo de tiempo”, analizó.

Por otro lado, el gobernador Vargas hizo un llamado a mantener la calma frente a la emergencia. “También hay que actuar de manera responsable. Este es un fin de semana largo, hay mucha gente que se tienta a movilizarse a la costa, a la cordillera. Si hay nieve acumulada, por ejemplo, evitar salir de las casas, eso es muy importante: tomar las medidas dentro del hogar”, dijo.

“Nosotros creemos que la zona de Atacama se va a ver más afectada durante el transcurso de este día y probablemente mañana y pasado, ese es el pronóstico que tenemos hasta ahora”, agregó a lo anterior.

Por último, enfatizó en que las autoridades han tomado los resguardos correspondientes y que se sumarán medidas en el transcurso de la emergencia. “La región está mejor preparada. Hay medidas que se han ido tomando a partir de los aluviones del año 2015, intervenciones en los cauces de los ríos, en las quebradas, son inversiones significativas que se han hecho”, aseguró.

Además, indicó que en el Cogrid regional se aprobó la transferencia del 2% de emergencia para los municipios de la provincia de Huasco, cifra que está sobre los $300 millones.