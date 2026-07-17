"Imaginación": Horacio Salinas adelanta el concierto de Inti-Illimani Histórico en la Gran Sala Sinfónica Nacional

Este domingo, en la Gran Sala Sinfónica Nacional, Inti-Illimani Histórico y el Cuarteto Austral protagonizarán el concierto acústico, “Imaginación”, en lo que será la primera presentación de música popular en la sala de conciertos de la Universidad de Chile.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director musical de Inti-Illimani Histórico, Horacio Salinas, adelantó que prepararon un repertorio de 18 canciones instrumentales y destacó, tanto el trabajo que han realizado con el Cuarteto Austral, como la gran calidad acústica de la Gran Sala Sinfónica.

“Haremos el concierto en este formato tan especial, yo diría bastante exquisito en términos musicales, por lo que me he dado cuenta con los ensayos que tenemos con este cuarteto de mujeres, un cuarteto de cuerdas. Da toda una dimensión muy curiosa, nueva, diría yo, a la música del Inti. Aunque hay muchas composiciones mías en el repertorio, me he dado cuenta de cómo la música, trasladada a otros instrumentos, muestra facetas que no se habían comprendido bien”, afirmó.

Respecto al desafío de tocar las canciones sin amplificación, Salinas señaló que a veces complica al grupo, “porque nuestros instrumentos, algunos tienen una respuesta muy inmediata, muy sonora, pero con poca proyección”.

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“Sin embargo, en el caso de la Gran Sala Sinfónica, del próximo domingo, es extraordinario. Me decían los músicos con sus atriles, los músicos de orquesta, que dan vuelta la hoja y se escucha eso. Incluso una persona que estornude en un concierto, se va a escuchar. A tal punto es la maravilla”, comentó.

Por otra parte, requerido sobre la discusión levantada en algunos medios de comunicación por la presentación de Inti-Illimani Histórico en una sala que, por lo general, alberga la llamada música clásica, Horacio Salinas indicó que se vincula con un “temor a abrir los espacios”. “Este temor a la libertad, porque se habla mucho de libertad, pero también están muy alerta ellos a coartarla”, estimó.

El director de Inti-Illimani Histórico además lo relacionó con “esta idea, que está muy trasnochada, de la música culta”. “La cultura es un atributo de las personas, no de la música. Toda la música, incluso la música clásica, tiene una raíz popular. Nace de las plazas y se incorpora a los castillos, pero las raíces son de la comunidad, que laten siempre”, dijo.

Horacio Salinas también relevó que con el concierto del domingo, se dará inicio a los festejos por los 60 años de vida de Inti-Illimani. El músico aseguró que ha sido un recorrido “grandioso y glorioso” y de permanente búsqueda del sentido del grupo como comunidad musical.

“De repente nos deslumbramos con cosas antiguas, que parecieran contener el secreto que le ha dado sentido a nuestra reunión musical. Eso es muy bonito”, observó.

Las entradas para el concierto “Imaginación”, este domingo a las 19 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, están disponibles en la plataforma ticketplus.