La cuestión de las Malvinas: los frentes de disputa que se reavivaron tras la semifinal del Mundial

El partido entre Argentina e Inglaterra prometía desde antes del pitazo inicial trascender el fútbol. La guerra de 1982 y el reclamo todavía abierto por la soberanía de las Islas Malvinas convertían la semifinal del Mundial en algo más que una disputa por llegar a la final. Y así ocurrió. Tras la victoria argentina por 2 a 1 en Atlanta, la celebración de la albiceleste volvió a instalar el conflicto en el centro de la escena internacional.

Durante los festejos por el pase a la final, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Lisandro Martínez desplegaron una pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

Indignación brítanica y presión a la FIFA

El gesto provocó una reacción inmediata del gobierno británico, que pidió a la FIFA investigar a la selección argentina por una eventual vulneración de las normas que prohíben mensajes políticos. Peter Kyle, secretario británico de negocios, calificó la acción como “totalmente inapropiada”, mientras un portavoz del primer ministro Keir Starmer señaló “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son”, avivando el resentimiento cruzado.

La controversia adquirió mayor fuerza porque, antes del encuentro, las autoridades argentinas habían informado que no se permitiría el ingreso al estadio con banderas o insignias relacionadas con las Malvinas. La decisión surgió de la coordinación entre Estados Unidos, la FIFA y los representantes argentinos, debido a que el partido fue considerado de alto riesgo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió esa decisión.

Sin embargo, la prohibición aplicada en las tribunas no impidió que el mensaje apareciera en el campo. Después del partido, Leandro Paredes defendió la pancarta y afirmó que las islas “serán siempre argentinas”, agregando que el equipo también había jugado por los caídos en la guerra.

La FIFA informó que su comité disciplinario está investigando los reportes de la situación del postpartido. Lo más probable es que la Asociación del Fútbol Argentino reciba una multa, como ya ocurrió en 2014 por una pancarta con el mismo mensaje. Una suspensión inmediata de los jugadores antes de la final parece poco probable, porque estos procedimientos requieren descargos y deliberaciones. El impacto deportivo sería limitado. El impacto político y simbólico, en cambio, ya se produjo.

La cuestión de las Malvinas

Para comprender por qué una pancarta puede generar una reacción de esta magnitud hay que recordar que la cuestión Malvinas constituye uno de los conflictos territoriales más prolongados del sistema internacional contemporáneo. Argentina sostiene que heredó el archipiélago de la Corona española tras su independencia y que ejerció actos efectivos de administración durante la década de 1820. Desde esa perspectiva, la ocupación británica de 1833 interrumpió por la fuerza el control argentino, pero no produjo una transferencia legítima de soberanía. Buenos Aires protestó desde entonces y mantiene ese reclamo casi dos siglos después.

La posición argentina tampoco depende solamente del gobierno de turno. La recuperación de la soberanía sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes quedó incorporada como un objetivo permanente en la Constitución. Las Naciones Unidas incluyen a las Islas Malvinas entre los territorios no autónomos pendientes de descolonización y, mediante diversas resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización, instan a ambas partes a encontrar una solución negociada.

Londres sostiene que debe respetarse la autodeterminación de los habitantes. Argentina rechaza ese argumento porque considera que se trata de una población implantada después de la ocupación.

Pero el control británico no responde únicamente al peso de la historia. Las islas ocupan una posición estratégica en el Atlántico Sur, pues ofrecen una plataforma de proyección hacia la Antártida y permiten vigilar rutas marítimas relevantes. También existe un creciente interés por los recursos pesqueros y energéticos. El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago, podría transformar la economía del territorio y aumentar los incentivos de Londres para conservar el control político, militar y administrativo de la zona.

A esto se suma la dimensión militar. La presencia británica entrega a Londres y, de manera indirecta, a la OTAN una base de operaciones próxima al Cono Sur y a los accesos antárticos. Malvinas no puede analizarse, por tanto, como una disputa aislada entre dos países. Forma parte de una competencia más amplia por espacios marítimos, recursos naturales, corredores logísticos y posiciones estratégicas. En un siglo marcado por la transición energética y la creciente disputa por la Antártida, el valor del archipiélago probablemente aumentará.

La guerra de 1982 dejó 907 muertos. 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños. Para Argentina, aquella derrota no cerró la disputa, pero dejó una herida profunda que atraviesa generaciones y sectores políticos. La causa Malvinas sobrevivió a la dictadura que intentó utilizarla para recuperar legitimidad, a la transición democrática y a los distintos ciclos ideológicos. El hundimiento del crucero General Belgrano y la muerte de 323 de sus tripulantes continúan ocupando un lugar central en la memoria nacional.

La fractura del relato histório con Milei

Esa transversalidad explica por qué el episodio también expuso una contradicción dentro de Argentina. El gobierno de Javier Milei ha intentado bajar el pérfil de la polémica con Londres, y uno de sus ejes en política exterior es privilegiar una relación con Estados Unidos, Reino Unido y el bloque occidental. Milei incluso expresó admiración por Margaret Thatcher en el pasado debido a sus reformas económicas, pese a que la figura de la “dama de hierro” representa para gran parte de la sociedad argentina una criminal de guerra.

El presidente también sugirió que Argentina debería convertirse en una potencia económica suficientemente atractiva para que los habitantes de las islas deseen integrarse al país. Esa idea altera la doctrina diplomática tradicional, que reconoce los intereses de los isleños, pero no considera que sus deseos puedan definir una disputa territorial originada por una ocupación colonial. Para sus críticos, este enfoque debilita el fundamento histórico del reclamo, porque subordina un derecho soberano a la capacidad económica argentina y a la voluntad de la población actualmente asentada en el territorio.

La pancarta dejó visible esa fractura. Mientras el Ejecutivo intenta aplicar una política exterior alineada con Occidente y cuidadosa de no deteriorar la relación con Londres, la selección expresó la visión histórica que todavía domina en amplios sectores de la sociedad argentina. Allí, Malvinas no aparece como una negociación técnica ni como un problema que pueda resolverse solamente mediante incentivos económicos. Es una causa nacional vinculada a la memoria de los caídos, a la identidad colectiva y a una percepción persistente de injusticia colonial.

Por ahora, el gobierno británico ya reafirmó su posición, mientras la administración de Milei probablemente intentará presentar el hecho como una expresión de los futbolistas y no como una acción oficial del Estado. La FIFA resolverá el episodio, probablemente, con una sanción económica. Sin embargo, el conflicto de fondo seguirá intacto, especialmente ante el avance petrolero, las disputas pesqueras y la creciente importancia estratégica del Atlántico Sur.

La semifinal actuó como una caja de resonancia para una disputa colonial pendiente, una competencia por recursos y posiciones estratégicas, y una tensión interna sobre la forma en que Argentina debe defender su reclamo. Cuando la atención abandone el estadio y regrese a los despachos diplomáticos, la pancarta desaparecerá de las pantallas. Pero las razones que la hicieron posible seguirán presentes.