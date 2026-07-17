Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de Julio de 2026


Presidente Kast adelanta uso del 2% de emergencia regional para zonas afectadas por sistema frontal

Mientras se dirigía al sur del país por tierra, debido a problemas para volar por vientos, el mandatario anticipó "la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas".

Mientras se dirigía al sur del país por tierra, debido a problemas para volar por vientos, el mandatario anticipó "la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas".

Nacional

El Presidente José Antonio Kast anunció esta mañana la posibilidad de usar el 2% de emergencia regional para enfrentar las consecuencias del sistema frontal que afecta a varias regiones del país.

En entrevista con Radio Bío Bío mientras se dirigía al sur por tierra, debido a problemas para volar por vientos, anticipó “la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas”.

“Este es un sistema frontal prolongado que va a perdurar unos días. Lo más importante ha sido la prevención y la coordinación con las distintas autoridades, tanto políticas electas democráticamente, como los gobernadores y alcaldes, como todas las personas del Ejecutivo, hay ministros desplegados”, indicó.

Chile ha ido aprendiendo, a través de cada una de las tragedias, mejorando su institucionalidad y lo que hemos hecho en estos días es reforzarla y tratar de anticiparnos”, añadió.

El mandatario también destacó la labor de la directora de Senapred, Alicia Cebrián: “Ha hecho una labor ejemplar desde la institucionalidad”.

Además, agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas. “En la zona de Talagante, ahí en el borde del río Mapocho, colaboraron mucho después de las instrucciones que se dieron desde el nivel central, para generar una evacuación preventiva de más de mil personas”, mencionó.

Finalmente, llamó a evacuar a las personas que residen en lugares no aptos para viviendas y también terminar con las tomas de terreno en lugares que generan un peligro inminente para la vida humana.

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