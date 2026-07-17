¿Resfrío, influenza o COVID-19? La importancia de identificar el virus para un tratamiento adecuado

Las lluvias, la humedad y las bajas temperaturas generan un escenario propicio para el aumento de las enfermedades respiratorias en el país. De acuerdo con los últimos informes de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Pública (ISP), la positividad de virus respiratorios alcanza actualmente un 42,9%, con predominio de rinovirus, influenza B, influenza A y SARS-CoV-2.

En este contexto, especialistas hacen un llamado a la población, especialmente a los grupos de mayor riesgo, a consultar oportunamente frente a síntomas respiratorios y evitar la automedicación, ya que no todos los cuadros requieren el mismo tratamiento.

La gerente general de la Asociación Gremial de Dispositivos Médicos de Chile (ADIMECH), Gabriela Garnham, explicó que aún existe la percepción de que la mayoría de las infecciones respiratorias se tratan con antibióticos, cuando la realidad es distinta.

“Durante mucho tiempo los cuadros respiratorios se asociaban principalmente a infecciones bacterianas. Hoy, gran parte de ellos son causados por virus, por lo que los antibióticos no son efectivos. En algunos casos se utilizan antivirales, dependiendo del virus y de la condición clínica del paciente”, señaló.

En pacientes de riesgo, identificar el virus responsable es fundamental para definir el tratamiento más adecuado, ya que distintas enfermedades respiratorias pueden presentar síntomas muy similares.

“Hoy contamos con tecnologías como los paneles sindrómicos múltiplex que son dispositivos médicos, que permiten identificar qué virus está causando la infección. Esto es muy importante porque la mayoría de los virus respiratorios produce síntomas parecidos, pero no todos tienen el mismo manejo clínico. No es lo mismo enfrentar un caso de influenza que uno de virus respiratorio sincicial, especialmente en niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas“, explicó Garnham.

En este sentido, destacó que los exámenes realizados en laboratorios mediante paneles respiratorios ofrecen una mayor precisión diagnóstica, permitiendo a los equipos médicos tomar decisiones terapéuticas más oportunas y en algunos caso prevenir complicaciones.

Asimismo, la especialista hizo un llamado a no retrasar la consulta médica en personas pertenecientes a grupos de riesgo, incluso aprovechando las ventajas de la telemedicina.

“En el caso de los niños y los adultos mayores es muy importante consultar a tiempo. Además, la vacunación sigue siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir cuadros graves y reducir las hospitalizaciones“, afirmó Garnham.

Los especialistas coinciden en que, ante la alta circulación viral que enfrenta el país, un diagnóstico oportuno, el uso responsable de los medicamentos, la vacunación y el cumplimiento de las medidas preventivas continúan siendo fundamentales para disminuir las complicaciones asociadas a las enfermedades respiratorias.