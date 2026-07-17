Sistema frontal: autoridades confirman tres fallecidos y lluvias se concentrarán este viernes entre Coquimbo y O'Higgins

El Gobierno informó este viernes que el sistema frontal que afecta a gran parte del país deja, hasta el momento, tres personas fallecidas, siete lesionadas y 79 damnificadas, mientras las autoridades advirtieron que durante esta jornada se registrará el período de mayor intensidad de las precipitaciones entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins.

En un nuevo balance, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que durante la noche no se registraron nuevas emergencias graves y que la única alerta roja vigente corresponde al aumento del caudal del río Pichilo, en la provincia de Arauco, situación que, según indicó, debería normalizarse durante la mañana.

Respecto del avance del frente de mal tiempo en la zona centro-norte, Pavez detalló que en la Región de Coquimbo se activaron diversas quebradas en las provincias de Choapa y Limarí, dejando 158 personas aisladas, aunque sin daños de gravedad a personas ni infraestructura crítica. También informó que en Valparaíso no se registraron emergencias relevantes durante la noche, mientras continúan las labores de monitoreo en las zonas afectadas por los incendios forestales.

En paralelo, indicó que continúan las tareas de remoción de escombros en Penco, donde equipos municipales y del Ministerio de Desarrollo Social comenzaron la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para evaluar las ayudas destinadas a las familias afectadas.

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Uno de los aspectos destacados por el subsecretario fue la evolución del suministro eléctrico. Según explicó, a las 7:30 horas se contabilizaban 257 mil clientes sin energía, una cifra inferior a los más de 386 mil registrados la noche anterior. Agregó que la situación más compleja se mantiene en la Región de La Araucanía, donde más de 2.600 cuadrillas trabajan en la reposición del servicio, proceso que dependerá también de las condiciones meteorológicas para resguardar la seguridad de los trabajadores.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, confirmó que el balance nacional considera además 466 personas albergadas, cinco viviendas destruidas, 96 con daño mayor, 700 con daño menor y otras 330 en evaluación. Precisó que estas cifras podrían modificarse durante la jornada a medida que continúen las inspecciones en terreno.

La autoridad explicó que las principales afectaciones registradas hasta ahora corresponden a anegamientos, caída de árboles, voladuras de techumbres e interrupciones de rutas, provocadas principalmente por los fuertes vientos que afectaron a las regiones del sur durante las últimas horas.

Cebrián enfatizó que la principal preocupación de las autoridades está puesta en el tramo comprendido entre Coquimbo y O’Higgins, donde se espera el peak de intensidad del sistema frontal durante este viernes. Por ello, hizo un llamado a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y evitar exponerse innecesariamente.

Asimismo, advirtió sobre el evento de marejadas anormales que afecta al borde costero entre la provincia del Huasco y la Región de Aysén, recordando las imágenes registradas el jueves en Penco. La directora pidió expresamente no acercarse al mar y criticó las conductas de personas que continúan realizando actividades recreativas en la costa. Señaló que estas acciones son “irresponsables” porque exponen innecesariamente a quienes deben efectuar rescates y distraen recursos destinados a atender las emergencias provocadas por el sistema frontal.

Gobierno activa recursos de emergencia y mantiene monitoreo de campamentos

Durante la ronda de preguntas, el subsecretario Pavez confirmó que el Gobierno ya activó el mecanismo que permite utilizar el 2% del presupuesto de los gobiernos regionales para financiar acciones de preparación, respuesta y recuperación frente a la emergencia.

Explicó que la medida quedó formalizada mediante una resolución firmada el 10 de julio, lo que permitirá a los gobiernos regionales destinar recursos a las distintas etapas de la emergencia, en coordinación con los respectivos Cogrid regionales.

Además, informó que continúan las evacuaciones preventivas en campamentos emplazados en cauces de ríos, particularmente en Talagante, Puente Alto y Rancagua, donde permanecen habilitados albergues y se mantiene el despliegue de personal del Ministerio del Interior, municipios y Fuerzas Armadas para apoyar el traslado de las familias.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el sistema nacional de respuesta a desastres se mantiene desplegado en todo el territorio y que durante las próximas horas continuará el monitoreo permanente de la evolución del sistema frontal, especialmente en la zona central, donde se esperan las precipitaciones más intensas de este evento meteorológico.