Sistema frontal: Región Metropolitana mantiene evacuaciones preventivas en campamentos por riesgo de inundaciones

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, informó que se mantienen operativos preventivos en distintos sectores de la capital ante los efectos del sistema frontal que afecta al país, con especial atención en zonas de campamentos por el riesgo de inundaciones.

Tras una reunión con autoridades regionales para revisar el avance de la emergencia, Orrego señaló que en Santiago se registran cerca de 33 milímetros de lluvia y que, hasta ahora, no se han registrado inundaciones de gran magnitud. Sin embargo, advirtió que existe riesgo de daños mayores en sectores más vulnerables.

“Existe riesgo de destrucción e incluso de desastre en las zonas de campamento”, afirmó la autoridad regional.

Orrego informó que el campamento Riviera del Río, en Talagante, ya fue evacuado y que durante la jornada se realizarán evacuaciones preventivas en otros sectores, entre ellos Columbia Británica e Indios Americanos, en Cerrillos, además de zonas de Puente Alto.

“Continuaremos con estas evacuaciones preventivas debido a que el agua es más potente en este sistema frontal”, señaló el gobernador.

La autoridad regional indicó que se esperan entre 50 y 90 milímetros de lluvia durante esta jornada, principalmente desde el mediodía y durante la noche. Además, aseguró que se reforzaron las redes eléctricas ante los efectos del viento y las posibles interrupciones del suministro.