Team ParaChile gana 101 medallas en Valledupar y sube al cuarto lugar del medallero

Luego de 14 días de competencia, el Team ParaChile cerró con 101 medallas su paso por los segundos Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026, superando con creces las 43 medallas que obtuvo en la primera edición, disputada en Santiago 2014.
En el desglose de la actuación, los nacionales alcanzaron 27 medallas de oro, 29 de plata y 45 de bronce, lo que les permitió ocupar el cuarto lugar del medallero general, por debajo de Argentina (41-51-40) y por encima de Venezuela (25-39-25). El cuarto lugar, además, también representa un avance en relación a Santiago 2014, donde Chile remató quinto con 10 oros, 16 platas y 17 bronces.
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Otro aspecto destacado de la actuación es que 10 de los 12 seleccionados que viajaron a Colombia lograron medallas. En el detalle, brillan los equipos de para natación y para tenis de mesa con ocho oros cada uno, seguido de los planteles de tenis en silla de ruedas y para atletismo, con cuatro y tres títulos, respectivamente. Chile también ganó oro en para powerlifting (2), boccia (1) y para bádminton (1).
“Desde todo punto de vista hacemos una evaluación positiva de estos juegos. Estamos muy contentos con todo lo que ha pasado. El hecho de duplicar las medallas que obtuvimos en Santiago 2014 expresa claramente el gran crecimiento que ha tenido el deporte paralímpico chileno en la última década”, dijo el presidente del Copachi, Sebastián Villavicencio.
“Es un éxito extraordinario que confirma el mejor momento del Team ParaChile, lo cual no es casualidad. Si uno lo ve desde los primeros Parasuramericanos de Santiago 2014, han pasado 12 años, y en esos 12 años el Copachi se termina de transformar en una institución sólida, seria. También se crea el Plan Paralímpico y se complementa todo este trabajo con la llegada del Centro de Entrenamiento Paralímpico. Todo eso lleva a este tremendo resultado”, dijo Andrés Otero, Subsecretario del Deporte, quien acompañó al Team ParaChile en Valledupar.
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En el recuento por deportista se alzó como la principal figura el coyhaiquino Manuel Echaveguren, quien logró tres preseas doradas en el para tenis de mesa. También destacaron con dos títulos los paranadadores Vicente Almonacid, Agustín Pavez y Kiara Godoy, la paratenimesista Joseline Yévenes y el tenista en silla de ruedas Alexander Cataldo.
Las medallas del Team ParaChile:
Oro
• 1-Juan Carlos Garrido / para powerlifting – Categoría -59 kg.
• 2-Camila Campos / para powerlifting – Categoría -55 kg.
• 3-Ailyn Espinoza y Joseline Yévenes / para tenis de mesa – Dobles WD14-20.
• 4-Manuel Echaveguren y Joseline Yévenes / para tenis de mesa – Dobles XD14-20.
• 5-Manuel Echaveguren y Claudio Bahamondes / para tenis de mesa – Dobles MD18.
• 6-Ignacio Torres y José Cerpa / para tenis de mesa – Dobles MD14.
• 7-Luis Flores / para tenis de mesa – Clase 1-2.
• 8-Tamara Leonelli / para tenis de mesa – Clase 4-5.
• 9-Andrés Beroíza / para tenis de mesa – Clase 8.
• 10-Manuel Echaveguren / para tenis de mesa – Clase 9-10.
• 11-Francisca Neiman / para natación – 100 metros pecho SB9.
• 12-Vicente Almonacid / para natación – 100 metros pecho SB8.
• 13-Kiara Godoy / para natación – 100 metros mariposa.
• 14-Christian Cerda / para atletismo – 100 metros T12.
• 15-Javier Bastías / boccia – Individual BC2.
• 16-Agustín Pavez / para natación – 100 libre S14.
• 17-Agustín Pavez / para natación – 400 libre S14.
• 18-Alberto Abarza / para natación – 100 espalda S2.
• 19-Kiara Godoy / para natación – 50 metros libre S9.
• 20-Alexander Cataldo y Brayan Tapia / tenis en silla de ruedas – Dobles open.
• 21-Francisco Cayulef y Diego Pérez / tenis en silla de ruedas – Dobles quad.
• 22-Mauricio Orrego / para atletismo – 1.500 metros T46.
• 23-Macarena Cabrillana / tenis en silla de ruedas – Singles femenino open.
• 24-Nicolás Castro / para atletismo – Lanzamiento de bala F42.
• 25-Jaime Aránguiz / para bádminton – Individual WH2.
• 26-Alexander Cataldo / tenis en silla de ruedas – Singles masculino open.
• 27-Vicente Almonacid / para natación – 200 combinado SB8.
Plata
• 1- Tamara Leonelli y Maximiliano Rodríguez / para tenis de mesa – Dobles XD10.
• 2- Julie Grillé / para powerlifting – Categoría -67 kg.
• 3- Matías Reveco / para powerlifting – Categoría -80 kg.
• 4- Marion Serrano / para powerlifting – Categoría -86 kg.
• 5- Juan Carlos Garrido, Javier Jiménez y Marion Serrano / para powerlifting – Equipo Mixto.
• 6- Armin Rozas / para tenis de mesa – Clase 11.
• 7- Ignacio Torres / para tenis de mesa – Clase 6-7.
• 8- Irene Nadaud / para natación – 100 metros pecho SB5.
• 9- Martín Villablanca / para natación – 200 metros libre S2-S3.
• 10- Agustín Pavez / para natación – 200 metros libre S14.
• 11- Alfonsina Urrejola / boccia – Individual BC4.
• 12- Patricio Arredondo / para natación – 50 metros mariposa S4.
• 13- Kiara Godoy / para natación – 100 metros libre S9.
• 14- Amanda Cerna / para atletismo – 400 metros T47.
• 15- Martín Villablanca / para natación – 100 metros libre S2-S3.
• 16- Isidora Donoso / para natación – 50 metros libre S7.
• 17- Agustín Pavez / para natación – 100 metros espalda.
• 18- Marthin Saavedra / para natación – 50 metros libre S10.
• 19- Patricio Larenas / para natación – 50 metros libre S2-S3.
• 20- Isidora Donoso / para natación – 100 metros espalda S6-S7.
• 21- Mariela López / para tiro con arco – W1.
• 22- Víctor Saiz / para tiro con arco – W1.
• 23- Diego Pérez / tenis en silla de ruedas – Individual quad.
• 24- Brayan Tapia / tenis en silla de ruedas – Individual open.
• 25- Patricio Larenas / para natación – 50 metros espalda S2-S3.
• 26- Patricio Arredondo / para natación – 150 metros combinado S4.
• 27- Abarza-Donoso-Nadaud-Mattamala / para natación – 4×50 libre.
• 28- Abarza-Arredondo-Nadaud-Neiman / para natación – 4×50 combinado.
• 29- Isabella Michela / para atletismo – Lanzamiento de bala F41.
Bronce
• 1- Juan Carlos Garrido, Javier Jiménez y Matías Reveco / para powerlifting – Equipo Masculino.
• 2- Javier Jiménez / para powerlifting – Categoría -59 kg.
• 3- María A. Ortíz / para powerlifting – Categoría combinada -73 kg y +79 kg.
• 4- Frank Feliu / para powerlifting – Categoría -97 kg.
• 5- Matías Recabal / para powerlifting – Categoría -107 kg.
• 6- Byron Bustos / para powerlifting – Categoría -88 kg.
• 7- Nayadet Garcés / para powerlifting – Categoría -54 kg.
• 8- Tamara Leonelli y Belén Fuentes / para tenis de mesa – Dobles WD5-10.
• 9- Luis Flores y Maximiliano Rodríguez / para tenis de mesa – Dobles MD4-8.
• 10- Manuel Opazo / para ciclismo – Contrarreloj.
• 11- Sebastián Morales / para ciclismo – Contrarreloj.
• 12- Matías Mansilla y Elías Tello / tándem masculino – Ciclismo contrarreloj.
• 13- Sebastián Morales / para ciclismo – Gran Fondo.
• 14- Nicol Baeza y Renata Urrutia / tándem femenino – Ciclismo Gran Fondo.
• 15- Diego Silva / para powerlifting – Categoría -54 kg.
• 16- Maximiliano Rodríguez / para tenis de mesa – Clase 4-5.
• 17- José Luis Cerpa / para tenis de mesa – Clase 6-7.
• 18- Ailyn Espinoza / para tenis de mesa – Clase 9-10.
• 19- Isidora Donoso / para natación – 100 metros pecho SB7.
• 20- Donoso-Almonacid-Saavedra-Godoy / para natación – 4×100 combinado.
• 21- Antonia Ortíz / para atletismo – 100 metros T35.
• 22- Alberto Abarza / para natación – 200 metros libre S2-S3.
• 23- Williams Mattamala / para natación – 200 metros libre S4.
• 24- David Pérez / para atletismo – 100 metros T38.
• 25- Isidora Donoso / para natación – 50 metros mariposa S7.
• 26- María Jesús Lara / para atletismo – 400 metros T47.
• 27- Patricio Larenas / para natación – 100 metros libre S2-S3.
• 28- Williams Mattamala / para natación – 100 metros libre S4-S5.
• 29- Víctor Saiz y Mariela López / para tiro con arco – Equipo mixto W1.
• 30- Matías Mansilla y Elías Tello / para ciclismo – Tándem Gran Fondo.
• 31- Amanda Garabito / para tiro con arco – Individual recurvo 70 metros.
• 32- Claudia Armijo y Claudia Candia / para tiro con arco – Dobles compuesto.
• 33- Irene Nadaud / para natación – 50 metros libre S6-S4.
• 34- Antonia Ortíz / para atletismo – 200 metros T35.
• 35- Macarena Cabrillana y Gloria Llamín / tenis en silla de ruedas – Dobles open.
• 36- Alberto Abarza / para natación – 50 metros libre S2-S3.
• 37- Francisco Cayulef / tenis en silla de ruedas – Singles quad.
• 38- Benjamín Concha / para atletismo – 1.500 metros T20.
• 39- Yester Ávila / para atletismo – Salto largo T20.
• 40- Alfonsina Urrejola y Ramón Parraguez / boccia – Parejas mixto.
• 41- Irene Nadaud / para natación – 200 metros combinado.
• 42- Kiara Godoy / para natación – 200 metros combinado SM9.
• 43- Martín Villablanca / para natación – 50 metros espalda S2-S3.
• 44- Eduardo Muñoz / para natación – 200 metros combinado SM12.
• 45- Team ParaChile Femenino de Gólbol.