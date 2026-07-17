Trump denuncia injerencia china en las elecciones de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la desclasificación de documentos de inteligencia que, según afirmó, evidenciaban una intervención de China en las elecciones presidenciales de 2020. El Gobierno chino rechazó las acusaciones, negó cualquier injerencia y acusó a Washington de difundir afirmaciones sin fundamento.

Trump sostuvo que los documentos revelaban vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense y aseguró que China obtuvo de forma ilícita 220 millones de registros de votantes en 18 estados. También afirmó que la información demostraba ataques informáticos, fraude electoral e interferencia extranjera en el proceso electoral de 2020, año en el que el actual mandatario norteamericano perdió las elecciones contra el demócrata Joe Biden

El inquilino de la Casa Blanca acusó a funcionarios de inteligencia de ocultar antecedentes sobre la supuesta intervención china y aseguró que el FBI conocía estos hechos desde 2020 sin informar a la Casa Blanca ni al Congreso. Además, afirmó que Pekín intentó influir en su campaña de reelección y en las elecciones legislativas de 2018.

Trump también señaló que la documentación mostraba fallas en las máquinas de votación, vulnerabilidades en las bases de datos electorales y casos de presunto fraude en el registro de votantes. A raíz de ello, instruyó al director del FBI a investigar los antecedentes y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional informar a los estados sobre personas no ciudadanas inscritas en los padrones.

Durante su intervención, el presidente volvió a defender el proyecto de ley SAVE America, que buscaba exigir una identificación con fotografía y prueba de ciudadanía para votar, además de restringir el voto por correo.

China respondió a través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, quien rechazó las acusaciones. “Un completo invento y una difamación maliciosa sobre la que se demostró hace años que no se sustenta en base alguna“, afirmó.

El vocero sostuvo que China mantenía una política de no injerencia en los asuntos internos de otros países y pidió a Estados Unidos revisar su propia conducta antes de formular nuevas acusaciones contra Pekín.

En paralelo, Trump criticó a las cadenas NBC y ABC por no transmitir su discurso y afirmó que ambas buscaban ocultar el supuesto fraude electoral. También sostuvo que esa decisión debía implicar la revocación de sus licencias de transmisión.