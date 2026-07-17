Universidad de Chile suspende actividades de pregrado por sistema frontal

Como medida preventiva ante el sistema frontal pronosticado para los próximos días, la Universidad de Chile activó su Protocolo de actuación ante catástrofes y desastres socionaturales, con el objetivo de coordinar acciones de apoyo y monitorear el impacto que las condiciones meteorológicas puedan generar en su comunidad universitaria.

Entre las primeras decisiones adoptadas por la institución se encuentra la suspensión de todas las actividades de pregrado en sus campus para el viernes 17 y sábado 18 de julio, buscando resguardar la seguridad de estudiantes, académicos y funcionarios.

Desde la universidad señalaron que las lluvias y los fuertes vientos pueden afectar tanto a la comunidad universitaria como a sus familias, razón por la que se implementó un monitoreo permanente y una coordinación especial mientras se mantengan las condiciones climáticas adversas.

En apoyo al estudiantado, la institución estableció una coordinación preventiva con las Direcciones de Asuntos Estudiantiles (DAE), las Unidades de Bienestar de las distintas facultades e institutos y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).

Asimismo, la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil (DIRBDE) realizará un catastro de estudiantes que pudieran verse afectados por la emergencia, utilizando la información disponible a partir de las alertas emitidas por Senapred y otros antecedentes institucionales. Este proceso permitirá activar apoyos y medidas de flexibilidad académica cuando sea necesario.

De manera complementaria, también quedó habilitado el “Catastro estudiantil ante situaciones de emergencia”, herramienta disponible a través de la Mesa de Ayuda de la DIRBDE para identificar necesidades urgentes y canalizar la asistencia correspondiente.

Respecto del personal académico y administrativo, la universidad solicitó que quienes presenten dificultades se comuniquen directamente con sus jefaturas para levantar un registro institucional de las situaciones que puedan surgir.

Además, la institución informó que, dependiendo de la evolución del sistema frontal, cada unidad podrá evaluar la implementación de medidas de flexibilidad horaria y la autorización de teletrabajo en aquellos casos donde sea posible.

Finalmente, la Universidad de Chile hizo un llamado a su comunidad a mantenerse informada mediante los canales oficiales y a seguir las recomendaciones entregadas por las autoridades para prevenir situaciones de riesgo durante la emergencia meteorológica.