Académicos de la U. de Chile advierten que loteos e infraestructura sobre lechos de ríos gatillaron colapso en Coquimbo

En medio de evacuaciones y rutas cortadas, explican que los deslizamientos y las bajadas rápidas de agua en la Región de Coquimbo responden a un comportamiento geomorfológico natural que la planificación territorial ha pasado por alto.