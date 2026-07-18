Balance sistema frontal: 4 fallecidos, 5.319 viviendas con daño menor y alarma meteorológica activa en Coquimbo

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, junto al subsecretario del Interior, Máximo Pávez, entregaron un nuevo balance oficial sobre el impacto del intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Las cifras actualizadas consolidan la información recopilada entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

En cuanto a la afectación humana, el evento meteorológico ha dejado un saldo de cuatro personas fallecidas, una desaparecida en la Región del Maule y seis lesionadas. Asimismo, se registran 516 damnificados, 800 personas albergadas y 1.181 aisladas producto de los cortes de conectividad. En la comuna de Alto del Carmen se concentra una parte significativa de esta cifra, con 2.000 personas aisladas debido a la activación de quebradas en la Provincia de Huasco, aunque sin afectaciones graves, según precisó el subsecretario Pávez.

En infraestructura, Senapred detalló que 16 viviendas resultaron destruidas, 291 presentan daño mayor y 5.319 registran daño menor, mientras que 863 inmuebles continúan en proceso de evaluación. En paralelo, las autoridades informaron que 367.691 clientes permanecen sin suministro eléctrico, concentrándose la mayor afectación en la Región de Valparaíso, con más de 210.000 hogares sin luz.

Alertas Rojas vigentes y cancelación en la zona central

Respecto a la evolución del clima, el subsecretario Pávez indicó que las precipitaciones han declinado en la Región Metropolitana, lo que ha permitido concentrar los esfuerzos en el drenaje de calles anegadas antes de un nuevo pulso previsto para la noche.

En cuanto a la condición de los cauces, las autoridades confirmaron que se mantienen Alertas Rojas en las siguientes zonas:

Provincias de Limarí y Choapa.

Valparaíso continental.

Comuna de María Pinto.

Región del Maule (activada la noche del viernes por crecidas de ríos).

Por su parte, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, anunció una actualización clave en los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile. La alarma meteorológica que abarcaba desde Coquimbo hasta O’Higgins fue cancelada para la zona central. Sin embargo, la medida se mantendrá vigente de forma exclusiva para la Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco (Atacama) hasta el próximo martes, proyectándose montos promedio diarios de entre 40 y 50 milímetros.

“Vamos a seguir haciendo un especial monitoreo de ello […] Queremos pedir a las personas que, aun cuando hayan cesado las precipitaciones, mantengan la precaución en sus traslados. En las calles todavía tenemos acumulación de aguas lluvias y pudieran haber emergencias que se estén trabajando”, advirtió Cebrián.

Evacuaciones SAE y agua potable en Coquimbo

El uso del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) ha sido fundamental en la respuesta preventiva. Desde el inicio del evento, se han emitido 41 mensajes SAE para respaldar evacuaciones. Durante la madrugada del sábado, se alertó a las localidades de La Fragua y Las Pircas (Alto del Carmen), así como a la quebrada de Valparaíso en Vallenar y al río Aconcagua en Valparaíso. Pávez destacó también la evacuación nocturna de campamentos en las comunas de Salamanca e Illapel.

Finalmente, las autoridades manifestaron preocupación por la turbiedad del agua en la Región de Coquimbo. La planta “Las Rojas” de Aguas del Valle, que abastece a La Serena y Coquimbo, y la planta “Sotaquí”, que suministra a Ovalle, presentan signos de turbiedad. Aunque el suministro está asegurado por al menos 30 horas, se han dispuesto planes de contingencia con camiones aljibe en caso de ser necesario un corte.