Jens Spahn dimite tras recurrir a un vientre de alquiler en EE.UU. y desatar crisis de credibilidad en la CDU

Jens Spahn presentó su renuncia indeclinable como líder del grupo parlamentario conjunto de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU), el bloque conservador oficialista liderado por el canciller alemán, Friedrich Merz. La drástica decisión se concretó tras la masiva controversia pública desatada al revelarse que el político y su esposo, Daniel Funke, se convirtieron en padres mediante el método de gestación subrogada en Estados Unidos, una práctica que es completamente ilegal en el territorio federal alemán.

A través de una carta enviada a la bancada y difundida por medios germanos como Der Spiegel, el influyente legislador reconoció el quiebre ético que significó el hito familiar en su carrera. “En los últimos días me he hecho consciente de que mi felicidad personal de crear una familia junto con mi marido no es compatible con mi cargo político. La contradicción entre mi decisión privada y las expectativas comprensibles en mí se ha hecho más grande de lo que esperaba”, argumentó Spahn.

La caída de Spahn caló hondo en las filas conservadoras debido a su propio historial político. El dirigente se desempeñó como ministro de Sanidad entre los años 2018 y 2021, periodo en el cual su cartera técnica resguardó férreamente la Ley de Protección de Embriones, normativa que prohíbe de forma explícita los vientres de alquiler en el país. El exministro siempre se había manifestado públicamente alineado con la doctrina tradicional de la CDU/CSU, contraria a cualquier intento de flexibilización o legalización del procedimiento.

“Una cosa es la doctrina pura, otra cosa es la vida”, había intentado matizar Spahn al inicio de la crisis durante una entrevista en el pódcast del diario Bild. Sin embargo, la explicación fue considerada insuficiente por el ala más tradicional de su partido, detonando duras acusaciones de doble moral e intensas presiones internas desde los estados federados orientales de Mecklemburgo-Antepomerania y Sajonia-Anhalt, zonas donde los líderes regionales manifestaron su temor de que la conducta del jefe de bancada destruyera las opciones electorales del bloque de cara a los comicios de septiembre.

El impacto del anuncio obligó a intervenir de manera inmediata a la máxima autoridad del Gobierno alemán. El canciller Friedrich Merz salió a respaldar la salida del Parlamento de quien fuera uno de sus principales colaboradores legislativos, buscando blindar la posición de la administración de cara a los desafíos programáticos de los próximos meses.

Merz calificó la renuncia de Spahn como un paso “correcto e inevitable” para la salud de la coalición conservadora. “Jens Spahn me ha comunicado su dimisión. La credibilidad es el valor más importante en la política”, sentenció el Mandatario germano, remarcando la necesidad de mantener la coherencia doctrinal en un asunto bioético que sigue polarizando el debate legislativo en las principales capitales europeas.