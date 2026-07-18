Las Diablas tienen nómina confirmada para el Mundial de Bélgica-Países Bajos

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo de Bélgica y Países Bajos 2026, se confirmaron las 20 jugadoras que representarán a Chile en el torneo.

El equipo buscará dejar su huella en esta edición, marcando un hito histórico al ser la segunda participación consecutiva del combinado nacional en la máxima categoría del hockey mundial. El entrenador de Las Diablas, Cristóbal Rodríguez, oficializó la lista definitiva de seleccionadas que viajarán a Europa para competir.

El técnico afirmó que “el criterio fue buscar tener a las mejores dentro del plantel. Uno tiene muchas aristas en las cuales debe fijarse para elegir. Este equipo viene armado desde mucho antes y creo que la elección fue la correcta para enfrentar este desafío”.

Respecto a los rivales que deben enfrentar en primera ronda (Países Bajos, Australia y Japón), el estratego reconoció que “es un grupo muy difícil y vamos a ir partido a partido. El foco estará en Países Bajos. Luego vienen Japón y Australia, los cuales son rivales muy difíciles y que se les puede ganar. Pero también se puede perder”.

“Por historia y por ranking, Australia es más que nosotros y Japón es bastante parejo. Pero podemos ganar los dos, que sería el ideal y nuestro objetivo principal, pues nos meteríamos entre los ocho primeros y es el sueño que llevamos para este Mundial”, cerró Rodríguez.

El combinado nacional arrancará su participación enfrentando al dueño de casa el día de la inauguración, para luego medir fuerzas con el cuadro oceánico (17 de agosto) y cerrar la fase de grupos con el conjunto nipón (19 de agosto).

NÓMINA DE LAS DIABLAS:

Porteras: Natalia Salvador Marambio y Antonia Sáez.

Defensas: Fernanda Villagrán, Denise Rojas, Fernanda Flores, Antonia Morales Orchard, Francisca Irazoqui y Constanza Muñoz del Valle.

Mediocampistas: Domenica Ananías, Sofía Filipek, Constanza Palma, Agustina Solano, Paula Valdivia y Florencia Barrios Roccatagliata.

Delanteras: María Jesús Maldonado, Fernanda Arrieta Mesías, Manuela Urroz Richter, Josefa Salas Kuscevic, Simone Avelli Maira y Laura Müller.