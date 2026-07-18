Mundial 2026: Francia-Inglaterra, la "pequeña final" que no entusiasma a nadie

El partido por el tercer puesto en el Mundial 2026 enfrentará a Francia e Inglaterra este 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Un último enfrentamiento para estos dos equipos que no entusiasma ni a los jugadores ni a los hinchas, y debería quedar en el olvido.

El partido número 103 de este Mundial 2026 XXL está lejos de alegrar a Francia e Inglaterra. Por supuesto, los jugadores no lo dirán así, pero la realidad es sencilla: todos quieren irse de vacaciones tras la gran decepción de perder una semifinal tras un torneo largo.

Devastados por sus reveses ante España (0-2) y Argentina (1-2), Francia e Inglaterra quieren poner fin a este Mundial de decepciones lo antes posible. Para ellos, la magia ha caído y el sueño de una nueva estrella ha desaparecido.

En Catar 2022, Marruecos tuvo una trayectoria única para un equipo africano (derrotado en semifinales por Francia) y la idea de una medalla de bronce contra Croacia tenía sentido. Pero esta vez no es el caso.

“¿Creen que tienen ganas de jugar este partido?”

“Nadie quiere jugar este partido, ni siquiera los jugadores franceses. Como nosotros, querían jugar la final y nosotros también lo dimos todo para llegar allí. Nos prepararemos para este partido de forma profesional, obviamente, aunque tengamos un día de descanso menos que ellos”, comentó el seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel tras la derrota contra Argentina.

Para prepararse, Les Bleus regresaron el miércoles a su campamento de entrenamiento en la Universidad de Bentley, cerca de Boston. Pero según el diario deportivo L’Équipe, la motivación no es fuerte. “¿Creen que tienen ganas de jugar este partido?”, se comentaba en el entorno de uno de los jugadores. “Claro que no. Este grupo estaba ahí para otra cosa. Están asqueados de tener que jugar”, afirmaba otro allegado. Justo después de la final, Kylian Mbappé ya había mencionado irse “de vacaciones para empezar de nuevo con otra cosa” sin mencionar este partido por el tercer lugar.

Por su parte, Didier Deschamps, el entrenador de Les Bleus, intentó en la medida de lo posible encontrar una fuente de motivación y un sentido en su última actuación con Francia. “Hay un tercer puesto, así que haremos todo lo posible para conseguirlo. Tenemos este deber con nosotros mismos, con lo que representa esta camiseta, con todas las personas que están detrás de nosotros y que han vibrado. Por supuesto, hay mucha gente decepcionada, pero hay un partido. No es un partido amistoso. No va a cambiar sus vidas, pero todos los jugadores tienen que cumplir con ese deber”, afirmó.

Didier Deschamps, que llegó en 2012 para sustituir a Laurent Blanc, pondrá fin a 14 años al frente de la selección francesa tras este partido. El famoso exfutbolista Zinedine Zidane debería asumir el cargo de seleccionador de Francia el 1 de septiembre, según informa L’Équipe.

¿Kylian Mbappé, máximo goleador del Mundial?

Si bien el reto deportivo es casi nulo, la FIFA tiene interés en mantener esta “pequeña final” por un tema de derechos televisivos. Pero para los franceses, todavía queda una buena razón para encariñarse con este encuentro en este paisaje de tarjeta postal de Miami.

Aún en la lucha por el título de máximo goleador del Mundial con Lionel Messi (8 goles cada uno) y de la historia de la competición (20 goles frente a 21 del argentino), Kylian Mbappé podría meter goles y al menos salir de Estados Unidos con una recompensa.

Y de ambos lados, los suplentes que fueron poco o nunca utilizados podrían saborear un partido de un Mundial tras un largo mes en el banquillo.