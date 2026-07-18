PDG confirma nueva directiva y solicita reunión al Servel

El Partido de la Gente (PDG) confirmó su nueva directiva nacional y anunció una reunión con el Servicio Electoral (Servel) para aclarar la situación financiera de la colectividad. La directiva aclaró, en todo caso, que no ha recibido notificaciones de disolución.

En la nueva conformación, el partido confirmó en la presidencia nacional a Denisse Catalán, mientras que como secretario general fue elegido Franco Parisi y como primer vicepresidente, Esteban Quiroga.

Respecto de las informaciones conocidas durante los últimos días sobre la situación financiera del partido, la directiva nacional solicitó una reunión con el Servel para aclarar los antecedentes. “El Partido de la Gente reafirma su confianza en que el Servel ha actuado respetando la institucionalidad y precisa que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna notificación formal de parte del organismo”, declaró la colectividad.

El PDG añadió que “ha trabajado arduamente para avanzar en las observaciones formuladas al balance correspondiente al año 2023 y continuará desarrollando las acciones necesarias para subsanarlas”.

“Esperamos concretar prontamente una reunión con el Servel que permita clarificar esta situación y reiteramos que el Partido de la Gente no ha recibido ninguna notificación oficial de parte del Servel”, cerró el partido.