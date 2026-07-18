PS condena "sumisión" del Gobierno ante Trump y cuestiona ingreso al "Escudo de las Américas"

El Partido Socialista de Chile (PS) emitió una declaración pública en la que criticó la conducción de la política exterior del Gobierno de José Antonio Kast y exigió un freno a lo que calificó como un alineamiento ideológico automático con la administración estadounidense de Donald Trump. La colectividad condenó la participación del Estado chileno en las instancias multilaterales convocadas por la Casa Blanca y sostuvo que la actual estrategia diplomática lesiona la autonomía y el prestigio histórico del país.

En el documento, el partido acusó al Ejecutivo de haber emprendido un “camino de sumisión” al integrarse formalmente a la alianza militar denominada “Escudo de las Américas”. Según la colectividad, estas cumbres y pactos de defensa promovidos desde Washington buscan sancionar a la izquierda y perseguir a los movimientos políticos latinoamericanos que denuncian el auge del autoritarismo y la represión en el continente, lo que tensiona innecesariamente las relaciones vecinales en la región.

Parte importante de las críticas del PS se concentró en el ministro de Relaciones Exteriores, Pérez Mackenna. La colectividad deploró sus recientes declaraciones, en las que proclamó a Estados Unidos como el “principal socio estratégico” de Chile, definición que, a su juicio, rompe el principio histórico de autonomía frente a los intereses de potencias extranjeras. Calificó también como “igualmente falsa” la afirmación del canciller sobre una supuesta necesidad de reparar los vínculos bilaterales por haber estado “resentidos”, y recordó que desde el retorno a la democracia en 1990 se construyó una relación mutuamente beneficiosa que Trump deterioró unilateralmente al desconocer el Tratado de Libre Comercio e imponer aranceles ilegales a productos chilenos.

El partido calificó además de “hipocresía mayúscula” la convocatoria estadounidense a una reunión antiterrorista enfocada en la izquierda, y recordó que en pocas semanas se conmemora el 50° aniversario del atentado en Washington que costó la vida del excanciller Orlando Letelier y de la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt, perpetrado por la dictadura de Pinochet y el movimiento de ultraderecha CORU. La colectividad acusó a las autoridades de omitir el rol de la Operación Cóndor y los asesinatos contra disidentes políticos cometidos por las dictaduras del Cono Sur con pleno conocimiento de los organismos de inteligencia de Estados Unidos.

El PS remarcó, finalmente, que integrar una “internacional reaccionaria” va en sentido opuesto a los intereses permanentes de Chile y a los principios orientadores de su Cancillería, fundados tradicionalmente en el respeto al derecho internacional y la promoción de los derechos humanos. Tras reiterar su condena a toda forma de violencia terrorista, la colectividad llamó a los actuales gobernantes a distanciarse de los declives autoritarios en Estados Unidos y de cualquier alineamiento ideológico que pueda provocar daños a la soberanía nacional.

Concluyen señalando que la relación con las potencias globales debe mantenerse bajo criterios pragmáticos y de mutuo beneficio, tal como se gestionó en administraciones pasadas con hitos como el programa Visa Waiver, más allá de las legítimas discrepancias globales.