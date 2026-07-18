Resultados de la PAES de Invierno ya están disponibles en las plataformas del Mineduc y el Demre

El Ministerio de Educación (Mineduc) y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile habilitaron de forma oficial las plataformas digitales para revisar los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno, correspondiente al año académico 2026. Los puntajes obtenidos en esta aplicación son completamente válidos para participar en el proceso de Admisión 2027 a las universidades del Consejo de Rectores y privadas adscritas al sistema único de postulación.

Los miles de estudiantes y egresados que rindieron las distintas pruebas obligatorias y electivas los pasados 15, 16 y 17 de junio pueden conocer sus resultados individuales ingresando su RUT (usuario) y contraseña directamente en los portales institucionales de Acceso Mineduc y el sitio oficial del Demre. Cabe recordar que el sistema de admisión chileno permite a los postulantes postular utilizando sus mejores puntajes vigentes, combinando los bloques de invierno y de verano según les resulte más favorable.

Frente a este escenario, los estudiantes que deseen rendir nuevas evaluaciones por primera vez, o bien busquen mejorar los resultados obtenidos en este proceso invernal, deberán inscribirse para la PAES Regular. Este examen masivo se aplicará a finales de este año, y el calendario de inscripciones y plazos técnicos se encuentra disponible para su revisión en la página web del Demre.