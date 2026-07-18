Sistema frontal golpea a las ferias libres: 61,9% suspendió actividades

Las intensas lluvias, fuertes vientos e inundaciones provocadas por el sistema frontal que afecta a gran parte del país comienzan a impactar uno de los principales canales de abastecimiento de alimentos para millones de familias chilenas. Así lo advirtió la Asociación de Ferias Libres de Chile (ASOF), tras dar a conocer un balance preliminar realizado entre ferias de todo el territorio nacional.

De acuerdo con el catastro, respondido por 236 ferias libres, el 61,9% informó la suspensión temporal de sus actividades, mientras que un 29,2% continúa funcionando, pero con importantes dificultades operacionales. Solo un porcentaje muy reducido señaló estar trabajando con normalidad, y un 5,9% indicó un cierre indefinido, cifras que reflejan la gravedad de la emergencia.

La presidenta de ASOF, Paola Morales, manifestó su preocupación por las consecuencias que esta situación podría tener durante los próximos días. “Existe una enorme preocupación por lo que viene. Los daños son de grandes proporciones y esto afectará, sin duda, el abastecimiento de productos frescos para miles de familias. Hoy nuestras ferias no solo están enfrentando pérdidas económicas, sino también enormes dificultades para volver a operar con normalidad”, señaló.

El sondeo evidencia además la magnitud de los daños sufridos por las ferias. De las 233 respuestas recibidas sobre el nivel de afectación, el 61,8% calificó el impacto con la máxima gravedad (nivel 5), mientras que un 19,3% lo evaluó con nivel 4, lo que implica que más de ocho de cada diez ferias consideran que enfrentan daños severos producto de la emergencia climática.

La encuesta identificó también las principales necesidades que enfrentan hoy las familias feriantes. Entre las 229 respuestas obtenidas, el 72,1% señaló que requiere apoyo económico urgente, cifra que refleja que la emergencia afecta directamente las condiciones de vida de miles de trabajadores y sus familias, en un rubro que genera más de 400.000 puestos de trabajo en el país. A esa demanda se suman otras prioridades: apoyo logístico (40,6%), reparación de infraestructura (34,5%), gestión de permisos y autorizaciones (23,1%), y limpieza y remoción de escombros (17,5%).

Desde la organización hicieron un llamado a las autoridades nacionales, regionales y municipales a desplegar medidas extraordinarias de apoyo para permitir la rápida recuperación de las ferias libres, considerando que constituyen el principal canal de comercialización de frutas, verduras y alimentos frescos del país.

“Las ferias libres cumplen un rol esencial para la seguridad alimentaria de Chile. Cada día abastecen a millones de personas y generan el sustento de miles de familias. Hoy necesitamos una respuesta rápida y coordinada para recuperar la infraestructura dañada, apoyar a los feriantes afectados y garantizar que el abastecimiento no se vea comprometido en los próximos días”, concluyó Morales.