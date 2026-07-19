Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 19 de Julio de 2026


Antonella Navarro, subcampeona en Liga Mundial de Karate (Guadalajara): "Esta es una nueva etapa"

La chilena gana la medalla de plata en los +68 kilos del Serie A en el evento deportivo que se desarrolló en México. "Una más de muchas que se vienen" asegura la oriunda de Rancagua.

La chilena gana la medalla de plata en los +68 kilos del Serie A en el evento deportivo que se desarrolló en México. "Una más de muchas que se vienen" asegura la oriunda de Rancagua.

Deportes

La karateca Antonella Navarro logró el subcampeonato en los +68 kilos del Serie A de Guadalajara (México).

“No puedo estar mas contenta con este logro, después de 5 combates lograr posicionarme como una de las mejores a nivel mundial y en nivel adulto no tiene comparación” menciona la deportista nacional luego de conseguir la medalla de plata.

Imagen en @teamchile_coch

En redes sociales, Navarro escribe que “esta es una nueva etapa y feliz de poder compartirla con gente que te quiere ver crecer y no te perjudica”.

“Gracias a todos los que estuvieron de alguna forma presentes en este viaje, durante el proceso, apoyando, con un mensajito…Una medalla más de muchas que se vienen” concluye.

La oriunda de Rancagua alcanzó la disputa de la final luego de superar a representantes de Alemania, El Salvador, Suiza y Canadá.

En el encuentro por el oro enfrentó a la brasileña Brenda Pereira. En el podio también quedó Charlotte Ruehlmann (Alemania) y Dalia Dawoud (Alemania).

Imagen de portada. @karatemexico

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