Balance del temporal: Damnificados se duplican en 24 horas y Senapred reporta más de 16 mil personas aisladas

Un brusco incremento en los indicadores de afectación humana y habitacional consolidó el último balance oficial del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Ministerio del Interior, tras procesar los datos recopilados durante la madrugada de este domingo. En una vocería conjunta, las autoridades informaron que la cifra de personas damnificadas escaló a 1.652, triplicando los registros del sábado, mientras que los ciudadanos en condición de aislamiento total se dispararon a 16.607 personas a lo largo del territorio nacional, debido a la destrucción de rutas viales y la activación de quebradas.

El reporte técnico, liderado por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, y el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, detalló que el evento meteorológico mantiene un saldo de cuatro personas fallecidas, una desaparecida en la Región del Maule, y que los lesionados aumentaron a 14 a nivel país. En paralelo, las personas que han debido recurrir a los albergues municipales habilitados ya suman 1.519. En materia de infraestructura habitacional, el catastro consolidó un total de 21 viviendas destruidas, 544 con daño mayor, 12.681 con afectaciones menores y otras 1.429 bajo evaluación de los equipos de emergencia locales.

Pávez explicó que, si bien la última noche fue “bastante más tranquila” en términos generales de precipitaciones y emergencias inmediatas, los comités de operaciones se mantienen en máxima alerta debido a que las lluvias se intensificarán con fuerza durante el día en el Norte Chico. Ante este escenario, el Ejecutivo mantiene bajo estricta alerta roja a la Provincia de Huasco, la comuna de Tierra Amarilla (Atacama), la totalidad de las regiones de Coquimbo y Valparaíso (continental), las comunas de Cauquenes y Parral en el Maule, y la comuna de María Pinto en la Región Metropolitana.

La situación más compleja en el ámbito de la salud pública se registra en la Región de Coquimbo, donde el temporal provocó daños estructurales severos en cinco de los siete pabellones quirúrgicos del Hospital de Ovalle. Para contener la emergencia y no interrumpir las atenciones médicas, las autoridades ordenaron el traslado inmediato de un hospital modular de campaña del Ejército hacia esa comuna. En la Región de Atacama, en tanto, los esfuerzos logísticos de las maquinarias viales se concentran prioritariamente en el despeje de la Ruta C-46, vía de conectividad crítica que une a las comunas de Vallenar y Alto del Carmen, actualmente bloqueada por rodados.

En cuanto a los servicios básicos, la reposición del suministro eléctrico continúa avanzando de forma lenta debido a la inestabilidad de los terrenos. Según el reporte de las empresas distribuidoras sectoriales, la Región de Valparaíso se mantiene como la zona más golpeada por la crisis eléctrica, con 111.842 clientes sin luz, la mayor tasa de hogares a oscuras a nivel nacional.

Finalmente, ante el peligro latente que revisten los cursos fluviales en la zona central, el subsecretario del Interior confirmó que durante esta jornada se procederá con la evacuación preventiva de cerca de 50 personas residentes del campamento “Ribera Río Mapocho 2”. La medida se adoptó ante la peligrosa crecida experimentada por el estero Til Til, y se instruyó el traslado inmediato de las familias damnificadas hacia las dependencias del liceo polivalente de la comuna de María Pinto, en la Región Metropolitana, para asegurar su resguardo.

Bono de Recuperación en Biobío

En paralelo, el Gobierno anunció un bono de recuperación de enseres de hasta $1.500.000 para las familias afectadas por la salida de mar en la comuna de Penco, Región del Biobío. La información fue entregada en Senapred por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, quien explicó los requisitos para acceder al beneficio: haber sido damnificado por la salida de mar en la zona de Penco y aledañas, y haber completado el registro de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Al respecto, el biministro señaló que “se han aplicado en las zonas más afectadas, en la zona de Penco, todas las fichas FIBE de los hogares afectados por la salida de mar” y añadió que “de esas fichas aplicadas, de la próxima semana vamos a entregar una ayuda consistente en un Bono de Recuperación de Enseres”.

Alvarado detalló que son cerca de 60 hogares los afectados en la zona, por lo cual el costo total del beneficio alcanza los $46.500.000. El monto a recibir dependerá del nivel de afectación de cada hogar, según el catastro de las autoridades mediante la FIBE: $375.000 para afectación baja, $750.000 para afectación media, $1.125.000 para afectación alta y $1.500.000 para afectación muy alta. El pago se realizará mediante depósito a través de la CuentaRUT de BancoEstado u otro mecanismo de transferencia directa.