Diputado Sánchez por tensiones en el oficialismo: "Desde el Partido Republicano no estamos en ninguna disputa"

Luego del despacho de la megarreforma del Gobierno desde el Senado, lo único que resta para que la iniciativa sea promulgada es una última votación en la Cámara de Diputados y Diputadas, fijada para el próximo martes. El parlamentario del Partido Republicano, Luis Sánchez, se mostró confiado en que se alcanzarán los respaldos necesarios en la Cámara Baja y requerido sobre la disposición al diálogo del Gobierno, durante la tramitación, señaló que hubo “una voluntad permanente”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el legislador también abordó las diferencias al interior del oficialismo y las acusaciones de diputados de Renovación Nacional (RN) respecto a un supuesto “maltrato” por parte de sus pares del Partido Republicano.

Sánchez sostuvo que desde su sector no hay un ánimo de disputa y por ello, criticó a los parlamentarios que sí estarían enfocados en las diferencias entre las colectividades.

El Senado despachó la megarreforma la madrugada del jueves y con eso el proyecto volvió a la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve el escenario allí?

Es una buena noticia que se haya aprobado esto en el Senado. Se aprobó el grueso de lo que propuso el Ejecutivo, aunque lamentablemente pasaron también algunas indicaciones muy irresponsables de sectores de oposición, que esperamos sean rechazadas en la Cámara. Yo creo que es importante que este proyecto de ley salga aprobado lo antes posible. Hoy día la ciudadanía necesita que vuelva a haber crecimiento, que vuelvan a haber oportunidades de empleo, trabajo, cuando hay una cesantía que está cerca del 10%, dos millones de personas que están en la informalidad y eso es muy complejo. Obviamente, el Gobierno del Presidente Kast está llamado a la acción y eso es lo que está haciendo con este proyecto de ley.

¿Cree que están los votos necesarios para aprobar también en la Cámara?

Sin duda. Estuvieron los votos para aprobarlo en primer trámite y ,por supuesto, debiesen estarlo para aprobarlo en el tercero. Y que podamos tener lo antes posible una ley que vuelva a traer desarrollo, crecimiento, oportunidades, empleo, para tantas personas que llevan ya mucho tiempo esperando en la incertidumbre, sin oportunidades y sin trabajo.

Esto avanzó en el Senado pero con los votos justos. Varias normas importantes tuvieron solo 26 o 25 votos a favor. ¿Afecta la legitimidad de la reforma el que no se haya conseguido un acuerdo transversal?

En ningún caso. Yo creo que no se pueden condicionar reformas tan importantes a que la izquierda deje esta posición obstruccionista en la que están desde el primer día de Gobierno del Presidente Kast. Es evidente la posición radical que se está imponiendo dentro de la izquierda. Incluso en el Partido Socialista han sido funados públicamente senadoras, parlamentarios, que han estado dispuestos a conversar con el ministro Jorge Quiroz. Eso da cuenta de una nula voluntad, una nula disposición por parte de la izquierda a construir acuerdos significativos con el Gobierno, salvo algunas excepciones que son valiosas y yo creo que hay que recogerlas, de parlamentarios que han estado dispuestos a atender esos puentes de diálogo. Esperamos que eso se consoliden en el tiempo.

¿Votaciones así no ponen en peligro la reforma si es que llega un gobierno de otro signo?

Yo espero que no, porque lo que la ciudadanía necesita hoy día es desarrollo, es crecimiento, son oportunidades, empleo, inversión y eso obviamente requiere normas que se mantengan estables en el tiempo. Estuvimos más de diez años con una reforma tributaria impulsada por el gobierno de la expresidenta Bachelet que hizo mucho daño al país. Pasaron muchas administraciones económicas de gobiernos de izquierda que lamentablemente también consolidaron ese daño, ese perjuicio que se le provocó al país y eso no puede seguir. Yo esperaría que se termine imponiendo el sentido común en la izquierda, cuando vean que finalmente esta es la receta que funciona y no las recetas de estancamiento que ellos promovieron como la permisología y los altos impuestos.

Usted hablaba de la postura que tomó la oposición, ¿pero cómo ve el otro lado? ¿El Gobierno tuvo disposición para dialogar e ir transando ciertos puntos?

Yo vi una voluntad permanente por parte del ministro Quiroz de sentarse a la mesa, de conversar con todos quienes estuvieron disponibles a tender puentes, a buscar acuerdos y acuerdos que tengan sentido, acuerdos que permitan mejorar el proyecto de ley y no empeorarlo. Yo creo que esa voluntad se mantuvo siempre y hubo parlamentarios de izquierda que estuvieron dispuestos a sentarse a la mesa, que lamentablemente fueron funados públicamente por sus pares y por el solo hecho de dialogar y de buscar acuerdos. Eso es lamentable, da cuenta de un nulo compromiso democrático por parte de la izquierda y de algo que, por supuesto, hay que trabajar, porque la política no funciona cuando se dan este tipo de actitudes dentro de una oposición que debiese estar buscando contribuir al crecimiento de Chile.

¿Pero cómo evalúa lo que pasó entre los senadores del PPD y el ministro Quiroz? ¿Él se equivocó cuando presentó la indicación para rebajar el impuesto empresarial al 22%?

Yo creo que todas esas situaciones son parte del diálogo. Algunos entendieron una cosa, el ministro entendió otra distinta y eso se corrigió en cosa de minutos. Creo que no era una excusa para llevarlo a lo que se produjo. Yo valoro que el ministro haya mostrado siempre la voluntad de mantener los términos de los acuerdos que él fue construyendo con sectores de la oposición. Eso es una buena noticia, muestra una lealtad y una sinceridad por parte del ministro Quiroz que es valiosa y que es lo que ha permitido construir estos acuerdos que nos van a llevar a aprobar una muy buena ley.

De todas maneras, ¿hay confianzas que reponer ahí o no? Varios senadores dijeron que ya no querían dialogar con Quiroz y que preferían hacerlo con el ministro Claudio Alvarado o con José García Ruminot.

Lo que yo veo ahí fue una situación que fue más producto de la funa dentro de la izquierda, de las agresiones que se dieron incluso dentro de de los mismos sectores del Partido Socialista, del PPD, en contra de los suyos y esto fue una excusa, pero no tenía mucho calado la excusa porque es algo que se corrigió, como le decía, en cosa de minutos. Esto generó mucho debate, mucha discusión, pero yo creo que más bien provocado por estas funas, estas agresiones, estas actitudes hostiles dentro de la izquierda entre quienes estuvieron dispuestos a sentarse a la mesa a conversar y quienes no quieren conversar porque tienen una posición ideológica en contra del desarrollo, del crecimiento y las oportunidades.

Diferencias en el oficialismo

En la Cuenta Pública del Congreso la presidenta del Senado, Paulina Nuñez, señaló que: “Lograr acuerdos es de valientes”, que es algo similar a lo que le dijo al diario El País, cuando le preguntaron por el debate sobre la derechita cobarde. ¿Sigue o no esa disputa entre Chile Vamos y el Partido Republicano, sobre la manera en que se llevan, por ejemplo, los acuerdos?

Nosotros desde el Partido Republicano no estamos en ninguna disputa dentro del sector. Nuestra única disputa es con la izquierda, es con quienes quieren echar abajo la agenda de crecimiento, desarrollo, de oportunidades, que está construyendo el Gobierno del presidente Kast. Es en eso en lo que estamos enfocados nosotros hoy día y en las emergencias. Estamos en una situación climática que ha sido muy dura y esos son los focos en los que estamos nosotros. Hay algunos que están más enfocados en buscar conflictos dentro del oficialismo, pero eso no es lo que nos ocupa a nosotros.

Los parlamentarios de Renovación Nacional se reunieron esta semana con el Presidente Kast y algunos acusaron un maltrato de diputados del Partido Republicano. ¿Hay algún tipo de mea culpa o autocrítica de cómo se han llevado las relaciones con Chile Vamos?

Diferencias de opinión van a haber siempre, pero nosotros no estamos dispuestos a transformar esto en un tema porque nuestro foco hoy día, junto con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast es recuperarle la cara a Chile, mejorar las condiciones de vida de todos nuestros compatriotas, enfrentar las grandes emergencias que está viviendo el país, la crisis de inseguridad, la falta de empleo y de oportunidades. Estos conflictos internos dentro del sector yo creo que es algo que no contribuye, no suma y en ese sentido, nosotros no estamos disponibles para quedarnos pegados en este tipo de debates y discusiones. Habrá algunos que sí van a querer mantenerse en eso y lo lamento. Yo creo que lo que la ciudadanía hoy día demanda es algo distinto, poner el foco en las urgencias sociales.

¿Entonces descarta lo que dicen los diputados de Renovación Nacional, respecto a que hubo un maltrato?

Yo lo que veo por parte de la gran mayoría de los parlamentarios de Renovación Nacional, de la UDI, Evópoli, de todas las fuerzas que están dentro del oficialismo, es una voluntad de construir, de trabajar junto con el Gobierno para cambiarle la cara a Chile, recuperar la senda del desarrollo, recuperar las oportunidades, volver a darle esperanza a las familias y claro, van a haber algunos que van a estar en otra postura, en otros temas, pero yo no creo que eso represente la mayoría.

¿En el Partido Republicano hay preocupación por generar mecanismos que mejoren las relaciones o más bien se está en la postura de dejar que las cosas pasen?

Nosotros siempre estamos aprovechando todas las instancias de diálogo que se construyen entre los partidos y también por medio del Gobierno, los comités políticos. Esas son instancias y espacios de encuentro, las coordinaciones que se dan naturalmente dentro del Congreso, con las diferentes bancadas y ahí en general estamos trabajando bastante bien.

Entiendo que a través de la prensa a veces se magnifican ciertas cosas, ciertos debates, pero eso no ha afectado en ningún caso la eficiencia y la resolutividad que tiene que darse en el trabajo en conjunto con el Gobierno. Estamos sacando adelante una ley de Reconstrucción que es muy valiosa, que es muy positiva, necesaria y esperada por los chilenos. En ese sentido yo siento que estamos trabajando bastante bien.