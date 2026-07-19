Ejército despliega Hospital Modular de Campaña en Ovalle tras inhabilitación de cinco pabellones

Durante la mañana de este domingo, autoridades de los ministerios de Salud y Defensa, junto al Alto Mando del Ejército de Chile, supervisaron el inicio del traslado del Hospital Modular de Campaña hacia Ovalle, con el objetivo de apoyar al hospital de la comuna, afectado por las lluvias asociadas al sistema frontal.

La medida se enmarca en las acciones adoptadas frente a los daños provocados por el intenso sistema frontal en la Región de Coquimbo. El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército de Chile dieron inicio al despliegue de la infraestructura hacia la ciudad de Ovalle.

En la actividad también participó el jefe del Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud, doctor Alejandro Berkovits, en representación de la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, quien a esa hora se encontraba viajando a la Región de Atacama para visitar albergues y reforzar en terreno las medidas sanitarias dirigidas a las personas afectadas por la emergencia.

La infraestructura permitirá mantener la continuidad de la atención en el Hospital de Ovalle, reforzando su capacidad de respuesta tras las afectaciones provocadas por las precipitaciones. El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, destacó la rápida respuesta del Ejército y valoró contar con el apoyo del hospital modular. “Quiero agradecer la disposición del Ejército de Chile y la rápida respuesta para poner a disposición el Hospital Modular de Campaña, que permitirá apoyar al Hospital de Ovalle, tras la inhabilitación de cinco de sus siete pabellones producto de las intensas lluvias en la región. Este apoyo será fundamental para entregar seguridad y dar continuidad a la atención de nuestros pacientes en la comuna”, afirmó Montt.

El ministro (s) de Defensa Nacional, Christian Bolívar, relevó por su parte la colaboración del Ejército para apoyar la continuidad de la atención de salud en Ovalle. “Este requerimiento de salud nos permite, a partir de las capacidades del Ejército, desplegar medios en Ovalle para apoyar la atención de salud afectada por esta emergencia. Las capacidades de las Fuerzas Armadas están a disposición de la ciudadanía y de las autoridades locales para enfrentar las necesidades que se vayan generando”, señaló.

Desde el Ejército, el comandante de la División de Salud, general de Brigada Francisco Silva, detalló que el despliegue del hospital modular permitirá recuperar capacidad quirúrgica y apoyar la atención de los pacientes del Hospital de Ovalle. “El Ejército de Chile tiene sus capacidades a disposición de esta emergencia. Tras la afectación del Hospital de Ovalle, desplegamos nuestro Hospital Modular de Campaña para recuperar capacidad quirúrgica y apoyar la continuidad de la atención de salud”, mencionó.

Una vez en Ovalle, los equipos militares iniciarán el proceso de instalación y habilitación de la infraestructura sanitaria, para reforzar las capacidades existentes y dar continuidad a la atención de los pacientes.