España vence a Argentina y se alza campeona del mundo

La Roja derrotó a la Biceleste 1-0 en una final marcada por la tensión y que ha llegado hasta la segunda prórroga. Ferrán Torres marcó el gol de la victoria y se convierte en el héroe nacional que otorga a la Roja su segunda estrella.

El minuto 106 pasará a la historia como el momento en el que Ferrán Torres regaló a España su segunda estrella. Veinte intentos de gol de los de La Fuente fueron necesarios para marcar gol al excelente portero argentino, ‘Dibu‘ Martínez.

Fue en la segunda prórroga cuando un pase de Porro y un cabezazo de Nico Williams permitieron a Ferrán Torres dejar el marcador en 1-0.

España pone en escena su dominio en el campo

España controló el ritmo del partido durante la primera parte del partido. El equipo argentino, que le costó imponer su juego en el césped y sin casi ocasiones claras para marcar gol, consiguió con sus pases largos incomodar a la Roja.

El equipo de Scaloni dejó claro que no quería pases directos que pusieran en compromiso el control del balón. Con una amarilla del defensa entrerriano Lisandro Martínez y un disparo a portería del delantero vasco Mikel Oyarzabal, finalizaban los primeros 45 minutos de la final. Es aquí cuando ‘Dibu’ demostraba ser el gran defensor del arco que es.