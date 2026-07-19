Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 19 de Julio de 2026


España vence a Argentina y se alza campeona del mundo

Ferrán Torres marcó el gol decisivo en el minuto 106 de una final tensa que se definió recién en la segunda prórroga, con 'Dibu' Martínez como gran figura del arco argentino.

Ferrán Torres marcó el gol decisivo en el minuto 106 de una final tensa que se definió recién en la segunda prórroga, con 'Dibu' Martínez como gran figura del arco argentino.

Deportes

La Roja derrotó a la Biceleste 1-0 en una final marcada por la tensión y que ha llegado hasta la segunda prórroga. Ferrán Torres marcó el gol de la victoria y se convierte en el héroe nacional que otorga a la Roja su segunda estrella.

El minuto 106 pasará a la historia como el momento en el que Ferrán Torres regaló a España su segunda estrella. Veinte intentos de gol de los de La Fuente fueron necesarios para marcar gol al excelente portero argentino, ‘DibuMartínez.

Fue en la segunda prórroga cuando un pase de Porro y un cabezazo de Nico Williams permitieron a Ferrán Torres dejar el marcador en 1-0.

España pone en escena su dominio en el campo

España controló el ritmo del partido durante la primera parte del partido. El equipo argentino, que le costó imponer su juego en el césped y sin casi ocasiones claras para marcar gol, consiguió con sus pases largos incomodar a la Roja.

El equipo de Scaloni dejó claro que no quería pases directos que pusieran en compromiso el control del balón. Con una amarilla del defensa entrerriano Lisandro Martínez y un disparo a portería del delantero vasco Mikel Oyarzabal, finalizaban los primeros 45 minutos de la final. Es aquí cuando ‘Dibu’ demostraba ser el gran defensor del arco que es.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
España vence a Argentina y se alza campeona del mundo
post-title
Antes de la diplomacia, el arte: la historia del puente cultural que Venturelli y Neruda tendieron entre Chile y China
post-title
Diputado Sánchez por tensiones en el oficialismo: "Desde el Partido Republicano no estamos en ninguna disputa"
post-title
Comunidades de Atacama recurren al Primer Tribunal Ambiental para frenar el megaproyecto Copiaport-E

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X