Guatemala reporta 42 réplicas y 58 emergencias tras terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en México

Las autoridades de protección civil de Guatemala reportaron el viernes al menos 58 emergencias y 42 réplicas tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en México, muy cerca de la frontera común, que sacudió la mañana de ese día las costas del océano Pacífico.

En conferencia de prensa, el director del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, explicó que el movimiento fue provocado por un proceso de subducción -una placa tectónica que se hunde por debajo de otra- entre las placas Cocos y Caribe. Informó, además, que el fenómeno generó una alerta de tsunami preventiva, con variaciones en el oleaje de hasta 34 centímetros en el litoral de San Marcos, en el Pacífico, y en la costa sur.

Aunque no se reportaron víctimas mortales, Guatemala registró una persona hospitalizada, 11 evacuados, tres carreteras con derrumbes, y daños estructurales en 14 escuelas y 12 edificios públicos por agrietamientos. El instituto sismológico explicó que, antes del evento principal, ocurrido a las 8:48 hora local (14:48 GMT), se había captado un temblor previo a las 7:20 horas, de magnitud 5, también sentido en el país.

En México, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reveló que, tras el terremoto registrado a las 08:48 horas locales en Ciudad Hidalgo, Chiapas, se contabilizaron 137 réplicas hasta las 17:00 horas locales, la mayor de ellas de magnitud 6,5. Tras el sismo, el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, decretó la suspensión de labores en el servicio público estatal, mientras continuaba la revisión de inmuebles y de infraestructura pública y privada en todo el estado fronterizo con Guatemala.