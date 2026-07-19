Irán bombardea Kuwait y Bahréin en represalia por octava noche de ataques de EE.UU.

Kuwait y Bahréin declararon la alarma nacional en la mañana de este domingo ante nuevos ataques iraníes con drones y misiles balísticos. El Ejército de Kuwait confirmó, en redes sociales, la activación de los sistemas de defensa aérea contra “misiles y drones hostiles” procedentes de la “pecaminosa agresión iraní” en torno a las 08.30 de esta mañana.

Ya por la tarde, Irán confirmó estos ataques contra Kuwait como parte de la “decimoséptima fase de la Operación Relámpago”, dirigida contra depósitos de municiones del Ejército de Estados Unidos en la base de Al Adiri y “almacenes de equipos y personal de este ejército asesino de niños en la base Alí Al Salem”.

Por su parte, el Ministerio de Electricidad y Agua de Kuwait denunció que los ataques alcanzaron en realidad, por segunda vez durante este fin de semana, la principal planta desalinizadora de agua del país y la central eléctrica adjunta. “Este ataque provocó un incendio en algunas de las instalaciones de la planta, afectando a un gran número de unidades de generación de electricidad. Esto obligó a activar los planes de emergencia y a intervenir de inmediato para mitigar sus efectos y mantener la estabilidad de la red eléctrica”, explicó el Ministerio en un comunicado. El ataque iraní del sábado había dejado heridos a un bombero y a un empleado.

Dos horas después, el Ministerio del Interior de Bahréin dio la alarma y llamó a la población a evacuar hacia el “lugar seguro más cercano” por nuevos ataques iraníes. En torno a mediodía, y una vez concluida la alerta, el Ejército de Bahréin confirmó la “intercepción y destrucción” de varios proyectiles iraníes, y denunció que “el uso deliberado de misiles y drones contra civiles y propiedad privada constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario”.

Estas nuevas operaciones iraníes ocurren tras la octava noche consecutiva de ataques estadounidenses contra la República Islámica, en el marco del colapso del memorándum de entendimiento que ambos países firmaron en junio con la intención de poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.