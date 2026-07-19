Mundial 2026: el naufragio y la loca remontada frustrada de Francia ante Inglaterra

El partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026, este sábado 18 de julio, vio a la selección francesa hundirse en un primer tiempo de pesadilla. Con un marcador de 0-4 al descanso, los Bleus lograron una increíble remontada para igualar a 3-4 y luego 4-5, rozando la hazaña. Finalmente, cayeron ante Inglaterra (4-6), que se llevó el tercer lugar del torneo. Los hombres de Didier Deschamps se consuelan, quizás, con el título de máximo goleador para Kylian Mbappé.

Era evidente que, tras ser eliminados en la antesala de la final, los Bleus debían buscar una motivación extra para disputar este partido por el tercer puesto, al igual que sus rivales. “Nadie quiere jugar este partido, ni siquiera los jugadores franceses. (…) Nos prepararemos de manera profesional”, había comentado incluso el seleccionador inglés, Thomas Tuchel.

Pero, honestamente, nadie esperaba esto: 0-4 al descanso. No ahora, no este sábado, no después de todo lo que Didier Deschamps había logrado. Él mismo, y quizá la mayoría de los seguidores de Francia, imaginaban que Mbappé y sus compañeros al menos encontrarían la motivación para ofrecer un último gran desempeño en el adiós de su entrenador, tras catorce años al mando.

Falta de motivación y errores defensivos

La motivación parecía ser precisamente lo que le faltaba a esta selección francesa, con un equipo completamente renovado en defensa respecto al once titular, pero que mantenía a su portero Mike Maignan y a figuras como Rabiot, Mbappé, Olise o Désiré Doué en el campo.

Sin embargo, Inglaterra solo necesitó menos de tres minutos para abrir el marcador: Declan Rice se coló por el centro de la defensa francesa para marcar con un disparo imparable (3′). El mismo Rice asistió, tras un córner, a Konsa para el 0-2 (18′).

A pesar de dos oportunidades de Cherki y Mbappé, atajadas por Henderson (suplente de Pickford), los ingleses siguieron castigando. Bukayo Saka, no siempre titular en este Mundial, firmó un doblete (37′, 45+1′) ante una defensa francesa desorganizada.

Un déjà-vu histórico

La última vez que Francia había sido superada de esta manera en un Mundial fue ante Brasil (5-2) en 1958, en una semifinal en la que Pelé brilló con un hat-trick.

“No podemos hacerlo peor”, se lamentó Deschamps en el descanso. “Es catastrófico. No tenemos derecho a jugar así, ante un rival que sí está dando la cara”.

La loca remontada

Era obvio que los Bleus no podían hacer otra cosa que mejorar, especialmente tras los cuatro cambios en el vestuario: Upamecano, Dembélé, Barcola y Digne entraron al campo. Pero nadie esperaba la locura furiosa que siguió. Un guion que solo el fútbol puede escribir: primero, Mbappé (48′) recortó distancias tras una asistencia de Olise. Luego, Barcola marcó el 2-4 con una jugada típica suya: desmarque en profundidad, regreso al centro y definición con un disparo cruzado (54′). La esperanza renacía.

Deschamps apretaba el puño, sus jugadores se unían y los líderes, como Upamecano, tomaban el control. Y el capitán volvió a aparecer: Mbappé anotó su segundo gol, nuevamente asistido por Olise (66′). Francia estaba a un paso del milagro… pero el marcador final se cerró en 4-6.

¿Mbappé, máximo goleador?

En este partido, Kylian Mbappé marcó 2 goles (48′ y 66′), lo que le permitió alcanzar 10 goles en el torneo. Con esta cifra, superó a Lionel Messi (8 goles) en la clasificación de máximos goleadores antes de la final.