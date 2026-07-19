"Noche mágica": Orquesta Filarmónica Antena de La Serena brilla en Sídney

La Orquesta Filarmónica Antena hizo historia el pasado 11 de julio al obtener la Medalla de Oro en el Festival Internacional de Música de Sídney.

“Llevando el talento de la Región de Coquimbo a lo más alto del mundo”. Así describen esta gira por Australia que incluyó presentaciones y actividades en importantes escenarios a nivel mundial.

Entre ellos, Sir John Clancy Auditorium UNSW (Universidad de Nueva Gales del Sur), Chatswood Concourse, Liverpool Powerhouse y Sydney Town Hall.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el director Daniel Flores Bennett afirma que “asumimos el desafío con mucha disciplina y preparación”. Además, con repertorio latinoamericano que reunía música de Argentina, Brasil, México y, por supuesto, de nuestro país.

La gira se concretó luego de participar el año pasado en el XI Festival Mundial de Orquestas de Viena.

“Donde la orquesta también obtiene cuatro primeros lugares en diferentes categorías y varios festivales de distintas partes del mundo tomaron contacto con nosotros para invitarnos. Y este festival es el que logró las condiciones más apropiadas” recuerda Flores.

En el marco de la participación de la filarmónica en la XXXIV versión del Festival Internacional de Música de Sídney, el maestro Daniel Flores comenta la humildad, alegría y orgullo que sienten luego de recibir la distinción máxima en esta instancia. Agrega que “reafirma el nivel artístico y técnico musical que la orquesta ha ido adquiriendo en el último tiempo”.

“También nos sentimos privilegiados y honrados de que un Festival de tal exigencia nos reconozca” destaca el director de la orquesta, perteneciente a la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda de La Serena.

La Academia de Música Pedro Aguirre Cerda nació hace más de dos décadas como un proyecto de desarrollo social en el sector La Antena de La Serena. Actualmente reúne a cerca de 250 niños, niñas y jóvenes, quienes encuentran en la formación musical una herramienta de desarrollo artístico y personal. Su orquesta está integrada por alrededor de 40 músicos.

Daniel Flores Bennett afirma que es “un lugar lleno de posibilidades, una fábrica, ya que su principal labor es entregar educación musical gratuita”.

El martes 7 de julio, por primera vez, se presentaba un elenco orquestal de este lado del continente en la Casa de la Ópera de Sídney (Sydney Opera House). “Marca un precedente, con un trabajo minucioso se pueden lograr muchas cosas” advierte el director.

Flores describe esa experiencia. “La verdad fue recibido con ovaciones tanto de las orquestas participantes como del público australiano. Fue una sorpresa la gran acogida que tuvo el repertorio. Eso se debe, primero, a los integrantes de la orquesta y a los músicos que dieron todo en cada concierto. A pesar de lo intenso del calendario, dimos lo mejor y con una química impresionante”.

Flores Bennett menciona que “fue celebrado tanto por el jurado que destacó la cohesión de la orquesta, la propuesta, la performance. Aparte de la distinción de oro fuimos seleccionados, justamente, para el concierto final que es un privilegio que le dan a tres orquestas de todas las participantes. Fuimos seleccionados para tener una noche mágica”.

Y concluye: “Donde pudo sonar el Danzón n.º 2 y La Rosa y el Clavel, que fue el hit dentro del festival, quedará en la memoria de nosotros por mucho tiempo”.