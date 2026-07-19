Presidente de la AChM solicita declarar Estado de Catástrofe y activar el 2% constitucional ante impacto del temporal

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, solicitó al Gobierno, a través del Presidente de la República, José Antonio Kast, hacer uso del 2% constitucional y declarar Estado de Catástrofe en las regiones afectadas por el sistema frontal que golpea al país.

El planteamiento responde a los daños en la infraestructura de distintas localidades entre la Región de Atacama y la Región de Los Lagos, provocados por el temporal. Una de las soluciones inmediatas para avanzar en la normalización de las comunas damnificadas es la facultad del Poder Ejecutivo de recurrir al 2% constitucional, contemplado en la Ley de Presupuestos para emergencias.

“La situación es descomunal y requerirá tiempo para cuantificar la verdadera magnitud de esta catástrofe. Los vecinos de las regiones de Atacama y Coquimbo requieren soluciones hoy, y está a la vista la necesidad de ejecutar esta herramienta que tiene el presidente Kast. Lo hemos visto recorriendo Chile para ayudar a la gente, con los pies en terreno, y creemos, humildemente, que este paso es necesario para facilitar esa misma ayuda”, afirmó el alcalde de Zapallar.

El 2% constitucional implica un monto de 1.400 millones de dólares para el período 2026. Entre sus competencias está la recuperación de infraestructura y servicios básicos municipales -consistoriales, bibliotecas, centros comunitarios, dependencias municipales, teatros y jardines infantiles, entre otros-, así como la recuperación y reparación de infraestructura destinada a la atención primaria de salud, como Estaciones Médicas de Barrio, consultorios y CESFAM, que en varias comunas presentan daños.

“Han sido años difíciles para los chilenos, con una economía estancada y, además, enfrentando desastres naturales que golpean directamente el bolsillo de las familias. Creemos que esta decisión puede ayudar a que las personas que lo han perdido todo tengan una solución pronta”, enfatizó Alessandri.