Presidente Kast encabeza masivo responso en Temuco para despedir a carabinero del GOPE fallecido en operativo

Representantes del Gobierno y de Carabineros se reunieron este domingo en Temuco para despedir al cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero, fallecido tras resultar gravemente herido durante un operativo policial. El presidente de la República, José Antonio Kast, participó en el responso realizado en dependencias del Grupo de Formación de Carabineros de la capital de La Araucanía.

El Mandatario llegó acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola; el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

La ceremonia se realizó después de que se confirmara la muerte del funcionario, quien permaneció internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia debido a las lesiones sufridas durante un procedimiento desarrollado en el sector rural de Punucapa. El operativo buscaba detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, quien permanecía prófugo y estaba vinculado a la investigación por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín.

Marcos Cosme integraba el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de La Araucanía y tenía 32 años. El funcionario acumulaba 13 años y cinco meses de trayectoria en Carabineros y registraba diez felicitaciones en su hoja de vida por su participación en distintos procedimientos, entre ellos actuaciones policiales, rescates en zonas de alta montaña y ríos, además de su intervención en el operativo que permitió capturar a los responsables del asesinato de tres carabineros en Cañete.

Tras conocerse su fallecimiento, el Gobierno decretó tres días de duelo nacional en homenaje al funcionario.