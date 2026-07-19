Sismo de magnitud 5,1 deja cinco muertos en Perú y colapsa infraestructura médica y eléctrica

Las autoridades de Perú confirmaron que al menos cinco personas murieron este domingo en el suroeste del país como consecuencia de un sismo de magnitud preliminar 5,1, aunque con un número indeterminado de heridos y de atrapados.

El sismo afectó especialmente a la región de Junín, según las primeras estimaciones del director del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Vásquez, a la agencia oficial de noticias Andina. Todos los fallecidos pertenecen al municipio de Chongos Bajo, declarado en estado de emergencia tras el sismo registrado a las 21.24 de la noche del sábado, hora local, a siete kilómetros al sur de Chupaca y con un hipocentro identificado a una profundidad de 24 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico provocó el colapso de varios edificios y dejó un número todavía indeterminado de heridos y de atrapados, según informaron los medios locales. También se registraron cortes eléctricos en diversas zonas de Huancayo, Chupaca y localidades aledañas, lo que genera preocupación por las bajas temperaturas: actualmente es invierno austral en Perú y la temperatura nocturna en Junín llega a los 4°C.

El Ministerio de Salud de Perú informó que el Hospital Regional Materno-Infantil El Carmen sufrió grietas estructurales en su unidad de cuidados intensivos pediátricos, mientras que el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión también resultó con daños. El Ministerio de Energía y Minas, por su parte, reportó que más de 35.000 clientes permanecen sin electricidad en las regiones de Junín y Huancavelica.

Perú es azotado con frecuencia por terremotos debido a la convergencia de varias placas tectónicas. El país, junto con Chile y Ecuador, se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica del planeta.