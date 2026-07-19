Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 19 de Julio de 2026


Suspenden clases en regiones de Valparaíso y Coquimbo, y la Provincia de Huasco para este lunes

La medida preventiva rige para todos los colegios públicos y particulares subvencionados y pagados de las zonas bajo Alerta Roja debido a la persistencia del sistema frontal.

La medida preventiva rige para todos los colegios públicos y particulares subvencionados y pagados de las zonas bajo Alerta Roja debido a la persistencia del sistema frontal.

Nacional

El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases en la Provincia del Huasco (comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco), en la Región de Atacama, para el lunes 20 de julio. También anunció que durante esa misma jornada se suspenderán las actividades lectivas en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, a excepción de las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui.

La medida, de carácter preventivo, regirá para los establecimientos públicos y privados que impartan los niveles de educación parvularia, básica y media en las zonas indicadas.

En Senapred, el biministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, explicó que la decisión se adoptó “en relación a los antecedentes técnicos disponibles”. El secretario de Estado precisó que “hemos resuelto suspender las clases para este lunes 20 en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región de Coquimbo y de la provincia del Huasco en la Región de Atacama”.

“En esa misma línea, anunciamos suspensión de clases en toda la Región de Valparaíso, zona continental, manteniéndose Isla de Pascua fuera de esta medida”, añadió Alvarado.

Las regiones de Valparaíso y de Coquimbo, junto con la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama, se encuentran en alerta roja por el evento meteorológico.

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