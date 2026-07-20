Alcalde Manouchehri acusa que Estado de Catástrofe llegó tarde para enfrentar emergencia en Coquimbo

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, calificó como tardía la decisión del Presidente José Antonio Kast de decretar Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco (Región de Atacama), por los efectos del sistema frontal. Desde el Ejecutivo respondieron que la emergencia se enfrentó desde la semana pasada con recursos extraordinarios y el despliegue anticipado de las Fuerzas Armadas.

La medida fue anunciada por el Mandatario durante el sexto consejo de gabinete. Kast explicó que la situación había aumentado en gravedad debido a los cortes de agua potable, energía eléctrica, el crecimiento de los caudales y los deslizamientos de tierra registrados en ambas zonas.

El Presidente informó que el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, permanece en la provincia de Huasco y pidió al ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, mantenerse en la Región de Coquimbo para coordinar la reposición de la conectividad. Además, adelantó que otros ministros se trasladarán a distintas regiones afectadas por el temporal.

La decisión fue recibida con críticas por el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quien aseguró en conversación con La Tercera que el decreto llegó cuando la emergencia ya había provocado víctimas fatales, cientos de familias permanecían aisladas por el desborde de quebradas y los cortes de caminos. Añadió que el municipio llevaba días solicitando la declaración de emergencia y la utilización del 2% constitucional para disponer de mayores recursos.

El jefe comunal sostuvo que ahora el desafío es que el decreto tenga efectos concretos en terreno, con personal operativo que permita evacuar a quienes siguen aislados y reforzar la ayuda en los sectores rurales. También cuestionó el funcionamiento del sistema SAE, al indicar que en algunos casos las alertas llegaron cuando las personas ya no tenían posibilidades de abandonar sus viviendas.

En la misma línea, el senador Matías Walker (Demócratas) señaló que el Estado de Catástrofe era una medida que los alcaldes de la región venían solicitando. El parlamentario sostuvo que ahora corresponde incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas, reforzar la maquinaria para recuperar la conectividad y convocar a la gran minería para colaborar en las labores de despeje de rutas y apoyo a las comunas más afectadas. También manifestó preocupación por localidades que acumulan cinco días sin suministro eléctrico.

La respuesta del Gobierno estuvo a cargo del biministro Claudio Alvarado, quien descartó que la reacción del Ejecutivo haya sido tardía. Recordó que el 13 de julio se decretó una alerta preventiva que permitió activar todos los recursos disponibles del Estado, habilitar los fondos de emergencia del Ministerio del Interior y coordinar con el Estado Mayor Conjunto el despliegue de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Estado detalló que antes del Estado de Catástrofe ya existían cerca de 500 efectivos militares operando en la zona, además de siete helicópteros en Coquimbo, tres en Atacama y maquinaria pesada destinada a recuperar la conectividad y asistir a las localidades aisladas. Agregó que los equipos realizaron evacuaciones preventivas, habilitaron albergues y suspendieron clases en las zonas con mayor riesgo.

Alvarado sostuvo que las críticas forman parte de este tipo de emergencias, pero llamó a mantener la coordinación entre las distintas instituciones. Asimismo, aseguró que el Gobierno realizará las reasignaciones presupuestarias necesarias para financiar la emergencia y confirmó que las familias afectadas podrán acceder a bonos de recuperación de enseres una vez concluido el levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia.

Desde Atacama, el diputado Cristian Tapia (PPD) valoró que el Ejecutivo extendiera el Estado de Catástrofe a la provincia de Huasco. El parlamentario afirmó que la medida permitirá disponer de mayores recursos para los municipios y acelerar la recuperación de caminos, viviendas e infraestructura dañada. También destacó la disminución del caudal del río en Vallenar, aunque advirtió que continúan las gestiones para llegar a sectores que permanecen aislados.

En paralelo, el Presidente José Antonio Kast se trasladó a la Región de Coquimbo para inspeccionar en terreno los efectos del sistema frontal y coordinar las próximas acciones. El Mandatario viajó acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, y la ministra de Salud, May Chomalí.