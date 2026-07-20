"Estamos apelando a la cordura": Colegio de Matronas advierte que proyecto "Escucha su corazón" es "casi una tortura"

El proyecto de ley “Escucha su corazón”, que propone incorporar la escucha de los latidos del embrión o feto como parte del procedimiento previo a la interrupción legal del embarazo en tres causales, continúa generando reacciones. Lo anterior, luego de que la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, evitara fijar la postura del Gobierno frente a la iniciativa y asegurara que el foco del Ejecutivo está puesto en apoyar a las familias e incentivar la natalidad.

“Es muy importante, y en esto cito a Michelle Bachelet: cuando hablamos de aborto, llegamos tarde. Mi foco como ministra es apoyar a las familias, que nosotros podamos incentivar la natalidad. Sabemos que hay muchos factores que influyen y por eso el Presidente hoy tiene a la Comisión Chile Renace, que está haciendo una investigación profunda para conocer las causas”, señaló la autoridad al ser consultada en el Palacio de La Moneda.

Sin embargo, lo cierto es que la propuesta presentada por diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional despertó un rechazo transversal no solo dentro del Congreso, sino también en diversas organizaciones de la sociedad civil. En ese contexto, la vicepresidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Ximena González, advirtió que la iniciativa representa una revictimización de las pacientes y una vulneración de sus derechos, por lo que esperan que el proyecto no prospere en el Parlamento.

“Lo primero que tenemos que decir como Colegio de Matronas y Matrones es que esperamos y confiamos en que la cordura verdaderamente se haga presente en nuestros parlamentarios y este proyecto no se lleve a cabo. Creemos que es un proyecto que definitivamente vulnera los derechos de las mujeres”, señaló la profesional de la salud en conversación con Radio Universidad de Chile.

La dirigenta añadió que, a juicio del gremio, la propuesta no solo resulta “desafortunada”, sino que además refleja un profundo desconocimiento sobre las circunstancias en que actualmente se permite la interrupción del embarazo en Chile. “Creemos que, aparte de desafortunado, efectivamente hace una revictimización y tiene una postura verdaderamente casi de ignorancia de parte, probablemente, de las autoridades”, deslizó González.

Es en esa línea que, por ejemplo, recordó que en el país el aborto no es libre, sino que solo está permitido cuando existe riesgo vital para la madre, inviabilidad fetal de carácter letal o cuando el embarazo es consecuencia de una violación. “Estamos hablando de un aborto en tres causales absolutamente definidas, que se debatieron, se revisaron y, por lo tanto, ya están establecidas y la ciudadanía sabe de qué se trata”, reiteraron desde la organización.

Uno de los principales cuestionamientos del Colegio apunta al impacto emocional que tendría la medida sobre las pacientes. Esto, considerando que las mujeres que enfrentan alguna de las tres causales ya atraviesan un proceso profundamente doloroso. “Para ninguna mujer, ninguna, el hecho de tomar la determinación de finalmente realizar un procedimiento como lo es un aborto representa una decisión fácil. Eso queda en el inconsciente de la paciente para siempre”, aseguró la dirigente del gremio.

La vicepresidenta explicó que matronas y matrones acompañan a las mujeres durante todo su ciclo vital y conocen de primera fuente el impacto que implica atravesar una interrupción del embarazo: “Trabajamos y estamos al lado de las pacientes en toda su línea de vida. Para ninguna mujer es fácil ni menos doloroso hablar de un aborto, da lo mismo que sea uno realizado bajo las tres causales o uno espontáneo. Para ninguna paciente hablar ni pasar por un aborto es una cosa fácil”.

Asimismo, relató que, como ecografista, en diversas ocasiones le ha correspondido comunicar diagnósticos de inviabilidad fetal y describió el malestar que enfrentan las pacientes al recibir este tipo de noticias. “Todas las veces que a mí y a cualquier matrón o matrona le ha tocado dar una mala noticia, la paciente sufre una angustia terrible“, testificó González.

“Una casi tortura”

Para el Colegio de Matronas y Matrones, el proyecto desconoce la realidad que viven las mujeres que acceden a la interrupción del embarazo bajo alguna de las tres causales, por lo que podría provocar un daño emocional aún mayor.

“No creemos verdaderamente, o nos cuesta mucho pensar, que los parlamentarios de nuestro país vayan a querer sacar un proyecto en donde, a todas luces, se provoca una casi tortura a las pacientes”, sinceró la dirigente.

González ejemplificó esta situación con el caso de una mujer cuyo embarazo presenta una malformación incompatible con la vida y que, pese al diagnóstico, debe volver a escuchar los latidos del feto antes del procedimiento. “Cuando llegue al hospital le van a decir: ‘Señora, antes de que nosotros hagamos el procedimiento le vamos a poner nuevamente el ecógrafo para que usted escuche los latidos’. O sea, es una tortura”, ilustró.

Así, a juicio de la profesional, la iniciativa obligaría a las mujeres a revivir un proceso que ya ha significado un profundo sufrimiento. “La paciente va a recibir una mala noticia no una vez, sino dos veces. Claramente es una revictimización”, manifestó.

Por ello, insistió en que la propuesta constituye también una vulneración de derechos fundamentales: “Estamos apelando a la cordura, porque esperamos que esto se entienda como una vulneración de derechos, de derechos humanos”.

La vicepresidenta del Colegio también abordó el papel que cumplen matronas y matrones en la atención de estas pacientes: más allá de las convicciones personales de cada profesional, el deber principal es resguardar el bienestar integral de quienes reciben atención.

En ese sentido, indicó que dentro del propio Colegio existen profesionales objetores de conciencia y otros que mantienen posturas contrarias al aborto, pero afirmó que ello no modifica la obligación ética de brindar un trato digno y velar por la salud física y mental de las pacientes.

“Yo primero soy profesional de la salud. Tengo que velar por el buen manejo y el bienestar de mi paciente, no solo físico, sino que mental“, aseguró González. En tanto, sostuvo que someter a una mujer a escuchar los latidos del embrión o feto antes del procedimiento contradice ese principio y afecta el acompañamiento que los equipos de salud buscan entregar durante todo el proceso. “No estoy proveyendo una salud mental como corresponde si estoy tratando de que esa paciente sea sometida a una revictimización”, cerró.

Posturas enfrentadas en Chile Vamos

Aunque el proyecto fue presentado por diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, las reacciones al interior de Chile Vamos no han sido uniformes. Mientras desde la UDI plantearon que el debate debe centrarse en fortalecer el acompañamiento a las mujeres que enfrentan embarazos complejos, en Evópoli surgieron cuestionamientos directos a la iniciativa.

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reafirmó la postura histórica de su colectividad en defensa de la vida, aunque sostuvo que la mejor forma de reducir los abortos no pasa por establecer nuevas exigencias para acceder a la interrupción legal del embarazo.

“Nosotros somos un partido que siempre ha estado en la defensa de la vida. Para nosotros es un tema importante, nos hemos opuesto siempre al aborto, pero creemos que la forma de restringir el aborto no es esa, sino que es legislando a través de mayor acompañamiento. Hay evidencia científica de universidades, de institutos y fundaciones que demuestran que cuando las mujeres tienen acompañamiento efectivo, la tasa de aborto disminuye de manera dramática. Creo que si el objetivo loable, y que compartimos, es reducir el número de abortos, tenemos que legislar en Chile por un sistema de acompañamiento que sea mucho más eficaz“, expresó.

En esa línea, el parlamentario emplazó al Ejecutivo a impulsar medidas orientadas al apoyo de las mujeres y sus familias. “Yo sé que el Gobierno en campaña ha dicho que este no es un tema al cual ellos se iban a referir porque este es un gobierno de emergencia, pero le pedimos al Gobierno que reconsidere esa postura para incentivar e impulsar un programa de acompañamiento a las mujeres, que creemos que es el camino para evitar la tragedia del aborto”, dijo.

Una mirada distinta expresó el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien manifestó su rechazo al proyecto y cuestionó que la propuesta aporte mayor humanidad a las mujeres que enfrentan alguna de las tres causales contempladas en la legislación vigente.

“No me gusta el proyecto, lo hemos dicho en todos los tonos. Me parece que cuando se recurre a las tres causales hay elementos que son profundamente duros para las mujeres y, precisamente, esto no creo que le añada ninguna cuota de humanidad mayor a la vida”, aseguró el parlamentario.