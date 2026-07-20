Mauricio Daza por acuerdo entre la Fiscalía y Manuel Guerra: “Nuestro país no aguanta otro episodio de impunidad grotesca”

El abogado querellante en el caso Audios, Mauricio Daza, abordó los nuevos antecedentes de la causa protagonizada por el abogado Luis Hermosilla. El experto abordó la reciente polémica por el acuerdo que habría alcanzado la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado con el exfiscal Manuel Guerra. “Creo que ya nuestro país no aguanta otro episodio de impunidad grotesca, como la que sucedió en SQM y en Penta”, aseveró Daza.

Explicó que el miércoles pasado se convocó a una audiencia para debatir la medida cautelar de Guerra y cuestionó que no se puso ningún antecedente nuevo sobre la mesa, sino que se planteó la existencia de este acuerdo.

“La defensa no esgrimió nada nuevo, sin embargo, dijo que había una acuerdo con la Fiscalía para poner término al caso, acuerdo cuyo contenido desconocemos y que nos resulta en principio inexplicable”, indicó.

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El Ministerio Público respondió favorablemente a lo planteado por la defensa del acusado, al igual que el Consejo de Defensa del Estado, aseguró Daza. “Obviamente nos dieron la palabra a nosotros y nos opusimos, al igual que el resto de los querellantes. Finalmente el tribunal falló en conformidad de derecho, que era rechazar la petición de rebaja cautelar, porque de verdad fue bastante insólito”, dijo el abogado.

“No se hizo ningún esfuerzo mayor”, aseguró. Según el abogado, cuando se hacen este tipo de solicitudes, la Fiscalía se “esfuerza” en argumentar y hace un análisis un “poquito más detallado de la carpeta”. “Acá no, ‘mire, tenemos un acuerdo y se acabó’. Nadie sabe cuál es el contenido del acuerdo, por qué el acuerdo, cuánto se le pretende condenar”, cuestionó.

Un acuerdo de este tipo —explicó el jurista— permitiría a Guerra cumplir pena en libertad. “Por lo que yo sé, me han dado a conocer no oficialmente, el acuerdo sería que él sería condenado a una pena remitida de cinco años, o sea, en libertad”, afirmó Daza.

El problema con lo anterior, planteó, es que “la resolución que decretó la prisión preventiva hizo una proyección de la pena que arriesgaba Guerra en el caso de ir a juicio oral: más de 10 años y un día. Lo que es obvio, porque son delitos —cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto— gravísimos cometidos por un exfiscal regional”.

“Atentan de manera muy relevante contra ciertos principios que son básicos, que tienen que ver con la credibilidad además del sistema de persecución penal y el sistema de justicia en general. Estos son delitos de corrupción. No me imagino delitos de corrupción más graves cometidos al interior del Ministerio Público, la verdad”, aseveró.

Respecto a la pena en libertad, el abogado indicó que existe una hipótesis “con antecedentes bastante contundentes” que señala que “(Luis) Hermosilla sobornó a Guerra”. En esa línea, cuestionó que “después de más de tres meses la Fiscalía no ha pedido la formalización de Hermosilla por el delito de soborno”.

El querellante afirmó que, a su juicio, se va a buscar el término anticipado de la causa para dar un punto comunicacional. “Van a decir, ‘mire, tenemos una condena a un exfiscal nunca antes vista en el sistema judicial chileno. Hemos hecho justicia, se ha establecido una condena de cinco años’. Claro, la va a cumplir en libertad, pero eso no lo van a decir o no lo van a destacar”, dijo.

En paralelo, aseguró, la causa va a quedar sin ningún otro imputado formalizado, lo que “beneficia a Luis Hermosilla y sobre todo a Andrés Chadwick”.

El abogado reiteró que este escenario “obviamente da para pensar que acá lo que se pretende es terminar la causa con un gran fuego de artificio, que es la condena remitida en abreviado para Guerra y dejar que la investigación muera”.

Además, Daza criticó que —según la información que maneja —quien estaría impulsando este acuerdo sería el fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, “persona inmediatamente cercana (…) a Ángel Valencia, fiscal nacional”. “Creo que ya no es necesario profundizar acerca de los evidentes nexos que tiene Andrés Chadwick con Ángel Valencia, que han sido reconocidos por él mismo”, declaró.

El abogado añadió que la Fiscalía solicitó una audiencia para un juicio abreviado para el 7 de octubre. “Ahí vamos a saber la verdad de esta situación, pero insisto, yo creo que acá esto huele a otro capítulo más de impunidad en hechos graves de corrupción cometidos por altas autoridades”, dijo.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.