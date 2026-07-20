Megarreforma en su recta final: votos del PDG serán claves para el despacho del proyecto estrella del Gobierno

En razón de la emergencia que se vive en el país por las lluvias, senadores y presidentes de partido de la oposición solicitaron adelantar la semana distrital y aplazar la votación de la megarreforma del Gobierno en la Sala de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la solicitud —planteada para que los parlamentarios pudieran desplegarse en regiones— no tuvo buena acogida en las bancadas del oficialismo, por lo que la votación se realizará este martes, tal como estaba presupuestado. En ese escenario, los ojos volvieron a ponerse en el Partido de la Gente (PDG): la colectividad clave para que el proyecto de Reconstrucción sea despachado en los mismos términos en los que salió del Senado y el trámite no se alargue con una Comisión Mixta.

La aprobación de la Sala de la Cámara durante el primer trámite constitucional solo fue posible luego de que el Gobierno negociara con el PDG. A cambio de su respaldo, el Ejecutivo se comprometió a impulsar un proyecto que elimina el IVA de pañales y medicamentos. Este último, en todo caso, ha avanzado a un ritmo que no agrada a la bancada del PDG, por tanto, su apoyo en esta oportunidad está en duda.

Consultado sobre el respaldo del PDG en el tercer trámite constitucional, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que “nunca hay que dar ningún voto por seguro” y que se está tratando con un partido “que tiene cierta diversidad”.

El jefe de la billetera fiscal sostuvo que la diputada Pamela Jiles, en particular, “es una rival difícil”. “Pero siempre que hemos conversado con ellos se han mostrado abiertos. Por lo tanto, mantenemos esas conversaciones andando y esperamos llegar a buen puerto”, expresó Quiroz.

Precisamente, en el marco de las intensas negociaciones entre el Gobierno y el PDG, este lunes la diputada Zandra Parisi llegó al Palacio de La Moneda para reunirse con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

Tras la cita, la hermana del excandidato presidencial negó que se hubiera tratado el tema de la megarreforma y señaló que simplemente concurrió para presentarle al ministro a la nueva presidenta del PDG, Denisse Catalán.

Respecto a la manera en que votará la bancada de su partido, Parisi afirmó que se han sostenido varios diálogos entre los diputados y diputadas, pero que aún no se ha tomado una decisión. “Como bancada nosotros seguimos conversando, entonces venir a hablar con el ministro acerca de la megarreforma sería una cosa muy irresponsable. Tengo que escuchar a todos mis colegas diputados de la bancada”, aseveró Parisi.

Desde la oposición, también existe preocupación respecto a que decidirá el PDG. El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, aseguró que ha sostenido conversaciones con la bancada en las que les ha pedido “que reflexionen” y “que piensen nuevamente su posición política”.

“Aún es tiempo de bajarse de un barco que va derechamente a estallar como esta megarreforma, que no tiene el apoyo ciudadano y que cada vez tiene menos apoyo político también. Creo que sería un error que el PDG comparta los costos con el Gobierno de una mala megarreforma”, opinó.

Los requerimientos de la oposición

Además de solicitar el aplazamiento de la votación, este lunes los líderes de oposición también detallaron cómo será su presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación al proyecto de Reconstrucción Nacional.

Con la idea de impugnar dos aspectos de la megarreforma —invariabilidad tributaria y algunas normas medio ambientales— los partidos del progresismo ingresarán tres requerimientos: uno a través de la Cámara de Diputados y dos por el Senado, que cuestionan las mismas materias, pero que utilizan distintos argumentos.

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, precisó que los escritos “ya están avanzados” y que se presentarán mañana martes. De acuerdo a la parlamentaria, los requerimientos, “tienen que ver con hacerle presente a este tribunal que esta reforma es una mala reforma desde el punto de vista constitucional”.

“Esto no tiene que ver con una apreciación política, sino más bien con el cumplimiento de nuestra Constitución y, más aún, en momentos de tal gravedad como los que vivimos. Una reforma que consagra la invariabilidad tributaria no permitiría, por ejemplo, frente a catástrofes como la que vivimos hoy, hacer alguna variación en la tasa de impuestos”, sostuvo.

Tras el punto de prensa de la oposición, el biministro Claudio Alvarado, se refirió a los requerimientos ante el TC e indicó que se está materializando “algo que se nos anunció hace tres meses atrás, incluso antes que presentaramos esta megarreforma para su tramitación al Congreso”.

Alvarado remarcó que habría preferido “que la legislatura se discutiera donde corresponde, que es en el Parlamento y no en los tribunales”. No obstante, sostuvo que el Gobierno está preparado para ejercer su “legítima defensa, poder marcar nuestros puntos y sacar adelante la invariabilidad tributaria”.

Desde el oficialismo, se expresaron duras críticas a la oposición por acudir al TC, incluso acusando que los partidos del progresismo han actuado con un ánimo “obstruccionista”.

El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, estimó que la presentación en el TC “va en la línea de cómo se ha ido planteando un sector de la oposición frente a la ley de Reconstrucción”. “Ya lo vimos, presentaban muchas indicaciones, trataban de torpedear constantemente esto y el acudir al Tribunal Constitucional va en la misma línea”, argumentó.

A juicio de Moreno, “tampoco se han visto muchas propuestas sobre la mesa, con excepción de ciertos sectores”. “Ahí destacar roles que han jugado tanto el Partido de la Gente como senadores de oposición, que después fueron prácticamente funados por los mismos senadores de la oposición. Uno podrá estar en desacuerdo con ciertas medidas, pero lo que siempre se tiene que tratar de buscar es proponer cosas más que simplemente criticar o funar a todo aquel que piense distinto”, señaló el diputado republicano.