Podrían caer hasta 35 mm este lunes en la RM y 15 el martes: “La ciudad ha resistido bastante bien”

Continúan las lluvias en la Región Metropolitana, con un sistema frontal que inició durante la noche de este domingo y se intensificó la mañana de este lunes. Según la Dirección Meteorológica de Chile, para esta jornada se esperan entre 25 y 35 mm de agua caída.

Durante la madrugada del martes arribará otro sistema frontal, aunque se trataría de un pulso de precipitaciones más débil y de menor duración. Las lluvias comenzarán durante la madrugada y continuarán hasta la tarde, disminuyendo gradualmente con el paso de las horas. Los acumulados previstos para este intervalo podrían fluctuar entre 10 y 15 mm.

Según la última información entregada por las autoridades regionales hay 472 personas albergadas, especialmente en Talagante. “Se ha concentrado la cantidad de albergues en la Escuela Grecia que está en una zona céntrica, muy próxima tanto a la delegación como a la municipalidad”, explicó el delegado presidencial Germán Codina.

“Santiago ha enfrentado probablemente en materia de agua concentrada en dos días, el segundo evento más lluvioso de los últimos 100 años. Y cuando uno ve la situación más allá de los casos que ya mencionaba el delegado en Talagante, cortes de luz en distintas comunas bastante menores, la verdad es que la ciudad ha resistido bastante bien”, aseguró por su parte el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

La autoridad metropolitana afirmó que lo anterior se debe a varios factores, como la “Isoterma cero baja” que disminuyó “el riesgo de remociones en masa y aluviones en la parte alta de la ciudad”. Destacó que hubo un trabajo preventivo de limpieza de parte de la empresa eléctrica y los municipios, además de las inversiones realizadas por el Gobierno de Santiago y el gobierno central.

“La ciudad ha resistido relativamente bien para la magnitud del sistema que hemos tenido. Quizás lo que viene ahora es lo menor, cerca de 20 mm hoy día, otros 20 mañana, lo que significa que no hay que bajar los brazos. Tal como se decía, estamos desplegados, todo el Estado en sus distintos niveles en toda la región”, señaló Orrego.

La autoridad enfatizó también que la Seremi de Desarrollo Social anunció Código Azul para este lunes y martes, lo que permitió habilitar 500 camas para personas en situación de calle.

Por su parte, el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, hizo un llamado a la ciudadanía a “no exponerse”. “Hoy no es el tiempo de subir a la cordillera, no es el tiempo de hacer trekking, no es el tiempo de hacer turismo. Está nevando, los equipos del MOP particularmente están trabajando, despejando vías, pero despejando vías para la conectividad de las personas que viven en el lugar. No es el momento de subir a hacer excursiones. Hay que proteger la vida y hay que darle continuidad al trabajo. Entonces, cuando llega mucha gente al lugar, la continuidad en el trabajo de los organismos sectoriales se complica. Por lo tanto, el llamado es a proteger la vida y fundamentalmente hacer caso a lo que diga la autoridad”.

Establecimientos educacionales

La concentración de albergues en la Escuela Grecia en Talagante permitió liberar al Liceo Bicentenario y la escuela Manuel Rodríguez, logística que da paso a que el retorno a clases “sea lo antes posible”, dijo el delegado Germán Codina. “Quienes son parte de la matrícula, los niños y niñas de la Escuela Grecia, van a ser distribuidos tanto por la SEREMI como por SLEP y personal de la municipalidad, en el resto de establecimientos de la comuna de Talagante”, detalló.

Hasta el momento las clases se mantienen suspendidas solo para San José de Maipo, aseguró la autoridad. “Creemos, hasta el minuto, con la información que tenemos, que solo es necesario dar continuidad a la suspensión en la comuna de San José de Maipo, pero durante la evolución del día iremos evaluando según los acontecimientos si es necesario extenderla a alguna de las otras comunas”, indicó Codina.

El delegado puntualizó que de los 3 mil establecimientos educacionales de la región hay 19 que “están muy afectados por las lluvias” y que “tienen especial atención por parte del Ministerio (de Educación)”.

Chicauma

En cuanto al cierre total del Camino Chicauma en Lampa, donde se generó una remoción en masa producto de las precipitaciones y vecinos denunciaron trabajos no autorizados en el cerro que habrían generado esta situación, el delegado presidencial subrayó que “cualquier intervención ilegal debe ser investigada”.

De todas formas, aseguró que, frente a la emergencia, las autoridades están respondiendo con los equipos correspondientes. “Si bien es cierto existe un corte, también hay maquinaria de vialidad trabajando. Dar la tranquilidad a las personas del sector que algunos pueden acceder por el lado de Tiltil y otros también por Polpaico”, dijo.

Personas extraviadas en San José de Maipo

En San José de Maipo hay tres personas que se mantienen desaparecidas desde el jueves pasado. Al respecto, Codina indicó que ayer estuvieron puestos los esfuerzos en esta labor y aseguró que tanto el Ministerio Público como la PDI están a cargo de las labores. Además, se suman recursos del Ejército y Carabineros “con la posibilidad de utilización de un helicóptero para poder llegar a zonas remotas donde todavía no se puede llegar por tierra”.

“Estamos tratando que todos los recursos del Estado estén a disposición de poder llegar primero a dilucidar si las personas se encuentran o no en el lugar y si es que están en buenas condiciones o necesitan el auxilio inmediato”, afirmó la autoridad.