Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 20 de Julio de 2026


Presidente Kast declara Estado de Catástrofe en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco

El Mandatario señaló que los cortes en el suministro de agua potable y de energía eléctrica agravaron la situación en la zona. Por ello, le solicitó al ministro de Obras Públicas y al subsecretario de Servicios Sociales mantener su despliegue.

El Mandatario señaló que los cortes en el suministro de agua potable y de energía eléctrica agravaron la situación en la zona. Por ello, le solicitó al ministro de Obras Públicas y al subsecretario de Servicios Sociales mantener su despliegue.

Nacional

A raíz de la compleja situación que enfrenta nuestro país por las intensas lluvias, el Presidente José Antonio Kast declaró Estado de Catástrofe en la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco (Región de Atacama).

En el contexto de su sexto consejo de gabinete, el Mandatario aseguró que la situación en dichos lugares “ha ido aumentando en gravedad, por temas de cortes de suministro de agua potable, por temas de algún tipo de desplazamiento de tierra por aumento de los caudales y cortes de energía eléctrica”.

Respecto al despliegue de autoridades de Gobierno en la zona, el Jefe de Estado detalló que en la provincia de Huasco se encuentra el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández. Además, solicitó al ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, que permanezca en la Región de Coquimbo atendiendo los cortes en rutas.

“También le estamos solicitando a otros ministros que se vayan desplazando a distintas regiones. En la región de Coquimbo, en la oportunidad previa estuvo nuestro subsecretario de economía también instalado y el subsecretario de defensa también ha estado en desplazamientos en regiones”, informó.

Kast sostuvo que “lo más importante ahora es coordinar las acciones en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco y en eso el ministro del Interior va a tomar algunas determinaciones”, afirmó.

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