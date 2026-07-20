Romina Reyes lanza "Mujeres bondadosas", cuentos sobre la lucha cotidiana por mantener relaciones de amor

En el cuarto libro de la escritora chilena Romina Reyes, la frontera móvil entre el amor y la amistad es el espacio donde el deseo sáfico se manifiesta. Se trata de un territorio donde la disidencia aparece como la norma y la realidad se revela en su dimensión porosa, retratando una forma indeterminada de vivir las relaciones afectivas.

“Quise abordar el amor desde una dimensión existencial, pero también lúdica. Un tipo de historia que atraviesa a los personajes, una invitación al desborde emocional que a veces se toma y a veces se rechaza”, expresó la autora.

“Pensar en lo afectivo como un tipo de chisme, recuperar las narraciones cotidianas donde a veces nos confunde quién besó a quién, buscamos responsabilidades o justificamos acciones más o menos decorosas. Esos enredos son parte de lo que quise trabajar en los cuentos que componen ‘Mujeres bondadosas‘”, agregó en torno al título.

Por ejemplo, el cuento “No entres al gallinero” está centrado en la relación simbiótica entre dos hermanas, donde ser la mayor o la menor dibuja el lugar de cada una en su mundo. En “Iniciación” se vive un duelo prolongado por la sobrevida de una abuela, mientras que los vínculos amorosos se desarrollan en cuentos como “Alexandria“, “Volcanes“, “Eres de oro” y “Ninoska huye“. En tanto, “Mujeres bondadosas”, cuento que da título al volumen, aborda el romance entre dos mujeres que esconden más de lo que comparten, en un lugar donde todas son extranjeras.

La complejidad de las relaciones humanas y las diferentes impresiones que pueden tener las personas que comparten lazos afectivos son parte del viaje que propone “Mujeres bondadosas”, además de la pregunta misma por la forma de la bondad.

“Mujeres bondadosas” será presentado el 23 de julio, a las 19:00 horas, en Sirenas Bar (Rosal 344), por Rae del Cerro y Josefa Vecchiola.