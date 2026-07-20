Sistema frontal deja cinco fallecidos y cerca de 100 mil personas aisladas

Cinco personas fallecidas, cuatro desaparecidas y 99.316 aisladas deja hasta ahora el sistema frontal que afecta a la zona norte-sur del país, de acuerdo con el último balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que las cuatro personas desaparecidas corresponden a denuncias por presunta desgracia ingresadas a Carabineros. “Las personas desaparecidas que se reportan en este informe están relacionadas a presuntas desgracias recibidas por Carabineros”, señaló. Precisó que uno de los casos corresponde a la Región de Atacama y los otros tres a la Región de Coquimbo.

El balance también da cuenta de 1.179 personas albergadas y 17 lesionadas. En cuanto a la afectación de viviendas, Senapred reportó 35 destruidas, 1.154 con daño mayor, 14.154 con daño menor y 1.455 que siguen en evaluación.

El organismo agregó que, desde el inicio de la emergencia, se han enviado 112 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), de los cuales 42 fueron despachados durante el domingo y otros cinco durante la madrugada de este lunes.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que el sistema frontal tuvo “un comportamiento especialmente intenso” en el norte chico. Como ejemplo, indicó que en sectores de la Región de Coquimbo cayeron 19,6 milímetros de lluvia en una hora. “Lo que da cuenta de lo que llueve en un mes, llovió en una hora”, dijo.

Respecto del decreto de emergencia preventiva que rige entre Atacama y Los Ríos, y que vence este martes, la autoridad sostuvo que el Gobierno “permanentemente está evaluando las circunstancias jurídicas y políticas que aconsejen algún otro cambio en el estado de emergencia en dicha zona“.