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Un ataque ucraniano con más de 400 drones deja 10 heridos en Rusia

Los ataques se produjeron después de que la capital ucraniana, Kiev, fuera alcanzada el fin de semana por misiles balísticos, según el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien lamentó un muerto y 16 heridos.
  • RFI
  • 20-07-2026

Los ataques se produjeron después de que la capital ucraniana, Kiev, fuera alcanzada el fin de semana por misiles balísticos, según el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien lamentó un muerto y 16 heridos.

Internacional

Ucrania lanzó la pasada noche un gran ataque con más de 400 drones contra Moscú y su región que dejó 10 heridos, entre ellos tres ciudadanos chinos, y además provocó un incendio en un destacado complejo industrial.

Las autoridades confirmaron daños en Domodédovo, Podolsk y Odintsovo, con viviendas e infraestructuras civiles golpeadas por la caída de drones interceptados.

La ofensiva provocó igualmente un incendio en el importante complejo industrial Iuzhnie Vrata, a 30 km al sur de la capital rusa y cercano a la ciudad de Domodédovo. Este polo, uno de los más grandes de Rusia, cuenta con almacenes que ocupan 600 mil metros cuadrados.

Los ataques se produjeron después de que la capital ucraniana, Kiev, fuera alcanzada el fin de semana por misiles balísticos, según el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien lamentó un muerto y 16 heridos.

Rusia y Corea del Norte siguen estrechando lazos

El domingo, el presidente ruso Vladímir Putin se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, en una reunión en la que el mandatario agradeció a su aliado su apoyo en la invasión de Ucrania.

Putin aseguró a la canciller que los soldados norcoreanos caídos serán honrados al mismo nivel que los rusos y extendió su gratitud al líder norcoreano Kim Jong Un.

Tras el inicio del conflicto, se estima que Corea del Norte envió 15 mil soldados de sus fuerzas terrestres a la región rusa de Kursk y sistemas de armamento para apoyar las operaciones rusas en Ucrania. A cambio, Pionyang recibe ayuda financiera, alimentos y energía, además de tecnología militar por parte de Moscú, según analistas.

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