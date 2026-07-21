Andy Burnham se estrena como Primer Ministro y anuncia eliminación del IVA a las tarifas eléctricas

Andy Burnham ofreció su primer discurso desde Downing Street tras ser nombrado este lunes primer ministro británico por el rey Carlos III, quien le encomendó la formación de un nuevo Gobierno.

El líder laborista apostó por que el Reino Unido “recupere su estabilidad”, una promesa que espera hacer realidad con un estilo de gobierno diferente, buscando puntos de encuentro con partidos de la oposición.

Burnham ha reafirmado igualmente su promesa de descentralizar el poder y transferir competencias de Londres a las regiones. De hecho, planea abrir próximamente una oficina oficial denominada «Número 10 del Norte» en Manchester.

En las áreas postindustriales del norte de Inglaterra es donde es más fuerte el partido populista de derecha Reform, que se está quedando con los votantes tradicionales laboristas. Burnham anunciará también medidas económicas inmediatas para reducir el costo de la vida, la principal preocupación de los británicos, y anunciará planes para la renacionalización total o parcial de servicios públicos y un plan para la construcción de más viviendas sociales. Hoy mismo definirá el nuevo gabinete.

Eliminación del IVA a las tarifas eléctricas

El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, anunció este martes la eliminación del IVA en las cuentas de la electricidad como primera medida para ayudar a lidiar con el alza en el costo de la vida en el país, tras asumir la jefatura del Gobierno.

“Dije que daría a las personas un poco más de margen de maniobra. Hoy estoy tomando medidas inmediatas: reduciendo los impuestos en las facturas de energía para poner más dinero en tu bolsillo”, afirmó el líder británico en un mensaje en redes sociales.

Burnham asumió las riendas del Gobierno declarando su intención de abrir un punto de inflexión y romper con la crisis política abierta en Reino Unido tras el referéndum del Brexit hace una década.

El nuevo premier británico prometió impulsar los mayores cambios de los últimos 40 años para establecer “un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico” en el país que corrigiera los “caminos equivocados” en la década de los ochenta, en referencia a la era de Margaret Thatcher, cuando “la política se centralizó, la economía se privatizó y amplias partes del país se desindustrializaron”.

Con la vista puesta en mejorar la economía de los ciudadanos de a pie, el exalcalde de Mánchester prometió un plan antes de finales de año con el que lanzaría un nuevo modelo político y económico para la próxima década.

Además, Burnham anunció su Ejecutivo con numerosos cambios con respecto al de Keir Starmer, con David Miliband —líder laborista entre 2010 y 2015 y hasta entonces ministro de Energía— como ministro de Exteriores, y John Healey —responsable de Defensa hasta junio— en el cargo de ministro de Finanzas como principales novedades.