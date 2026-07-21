Bancada PDG anunció que rechazará cuatro puntos de proyecto de reconstrucción

La bancada del PDG anunció anoche que rechazará cuatro puntos del proyecto de reconstrucción, que será votado hoy en la Cámara de Diputados, para intentar enviarlos a comisión mixta.

El anuncio lo hizo el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, quien sostuvo que el objetivo es perfeccionar dichos puntos antes de su despacho definitivo.

Tras una reunión en el Congreso, la bancada decidió rechazar las normas sobre la franquicia Sence, Sala Cuna, el Fondo de Emergencia y las compensaciones a municipios por las exenciones de las contribuciones para los mayores de 65 años.

Valenzuela explicó que la franquicia Sence, sobre el descuento tributario para la capacitación de trabajadores, se bajó al 0,7% en el Senado, pero el PDG estima que se debe mantener en 1%.

También anunció que el PDG rechazará las modificaciones del Senado a Sala Cuna y que buscará sumar a las regiones de Atacama y Coquimbo al Fondo de Emergencia por la contingencia climática.

Finalmente, Juan Marcelo Valenzuela informó que el PDG buscará fortalecer las compensaciones por contribuciones para los municipios.