Caso Convenios: Fiscalía cierra investigación contra Jackson, Crispi y Martínez por falta de antecedentes

La Fiscalía Regional de Antofagasta resolvió cerrar una de las investigaciones derivadas del Caso Convenios y comunicará ante el Juzgado de Garantía su decisión de no perseverar respecto del exministro Giorgio Jackson, el exjefe de asesores de La Moneda Miguel Crispi y la exdirectora de Presupuestos Javiera Martínez, al estimar que no existen antecedentes suficientes para formalizar una investigación en su contra.

La decisión fue adoptada por el Ministerio Público en el marco de una arista que buscaba establecer eventuales responsabilidades de las entonces autoridades por su actuación frente a los traspasos de recursos públicos a fundaciones investigados en el Caso Convenios.

En un escrito presentado al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el fiscal adjunto Cristián Aguilar informó el cierre de la investigación y solicitó una audiencia para comunicar la determinación de no perseverar. Según el documento, la Fiscalía no reunió antecedentes suficientes para avanzar hacia una formalización de Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez.

La causa se originó tras una ampliación de una querella presentada por diputados del Partido Republicano, quienes solicitaron investigar posibles omisiones de control en la asignación de recursos públicos a fundaciones. La indagatoria se desarrolló en forma separada de otras investigaciones vinculadas al Caso Convenios.

Al momento de los hechos investigados, Jackson encabezaba el Ministerio de Desarrollo Social; Crispi se desempeñaba como jefe de asesores del Presidente, luego de haber ejercido como subsecretario de Desarrollo Regional; mientras que Martínez dirigía la Dirección de Presupuestos.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el próximo 21 de agosto la audiencia en que la Fiscalía comunicará formalmente su decisión de no perseverar en esta arista de la investigación.